Цифра дня: 9035 правонарушений совершили водители Якутии

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Напомним, в Якутии с 25 декабря по 14 января проводились профилактические мероприятия «Нетрезвый водитель».

Передвижные посты ДПС на базе трех автомашин «КамАЗ» работали на федеральных автодорогах «Колыма» и «Вилюй».

Сотрудниками Госавтоинспекции республики в период проведения рейдов за нарушение правил дорожного движения выявлены всего 9035 административных правонарушений, отстранены 262 водителя, севшие за руль в состоянии опьянения, 47 водителей за отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения, 30 водителей повторно задержаны за рулем нетрезвыми.

В г. Якутске и его пригородах за время проведения мероприятий «Нетрезвый водитель» инспекторами ГИБДД выявлены и отстранены от права управления транспортными средствами 97 водителей в нетрезвом состоянии, из них 25 водителей за отказ от прохождения медосвидетельствоания и 13 водителей за повторное вождение автомобилем в алкогольном состоянии.

Госавтоинспекция напоминает водителям, что управление транспортными средствами в состоянии опьянения влечет наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. Те же санкции предусмотрены для водителей за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Кроме того, за повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения или отказ от прохождения медицинского освидетельствования предусмотрено уже не административная, а уголовная ответственность, влекущая за собой максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3-х лет в соответствии со ст. 264.1 УК РФ

