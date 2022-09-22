Перенесена церемония награждения архитектурной премии «Эйгэ»

В текущей ситуации команда архитектурной премии «Эйгэ» не могла принять иного решения — мы переносим церемонию награждения, которая должна была состояться 1 октября 2022 года, и продлеваем срок приема заявок.

Сегодня перед нами стоят множество задач по развитию республики и созданию комфортных условий жизни для каждого якутянина. Нам есть, чем гордиться и есть, что показать всем жителям и участникам процесса преобразования городов и сел. Премия призвана поощрить создателей лучших зданий и сооружений, а также привлечь внимание общественности и специалистов к использованию новых принципов и технологий проектирования и строительства. Рост профессионализма в отрасли является важной составляющей градостроительной политики, реализуемой в Якутии.

На премию поступило более 200 заявок по всем 10 номинациям. Среди них есть очень интересные и современные объекты, иллюстрирующие новое качество архитектуры, проектирования и строительства, о которых мы обязательно расскажем.

Срок приема заявок продлен до 1 ноября 2022 года. Все подробности на официальном сайте премии: http://eygeaward.ru