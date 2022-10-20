Цены на жилье: как повлияла мобилизация?

19 октября 2022 г. Активность потенциальных покупателей жилья упала в первые дни после 21 сентября – объявления частичной мобилизации в стране. Но к октябрю рынок начал восстанавливаться. Резких изменений цен и объема предложения зафиксировано не было, выяснили эксперты Циан.Аналитики.

Цены на «вторичку» стагнируют на протяжении нескольких месяцев. Объявление мобилизации не привело к ускорению тренда — «квадрат» подешевел на 0,2%. При размещении объявления продавцы не готовы делать большие скидки.

Потенциальный спрос после объявления мобилизации сократился на 20% относительно фоновых значений. В октябре рынок отыгрывает падение.

В выборку вошли 37 городов с численностью населения от 500 тыс. человек, а также Сочи, Московская и Ленинградская области Расчеты ведутся по средневзвешенным ценам за 1 кв. м. Данные получены из объявлений, опубликованных на сайте cian.ru.

Есть многочисленные свидетельства в соцсетях, профильных Telegram-каналах и устных комментариях о том, что после объявления мобилизации продавцы предлагают существенные скидки, достигающие десятков процентов. А на рынок вышло много предложений по схеме срочной продажи. Но в базах данных эти события отражения не нашли, изменения показателей средних цен носят весьма сдержанный характер и сохраняют те тренды, которые сформировались к началу сентября.

Непосредственно при размещении объявления продавцы не готовы делать большие скидки. Вполне вероятно, что существенные дисконты появляются уже в процессе общения с реальными покупателями.

Цены заметно сократились лишь в двух локациях. Это Сочи (–3,2% с 20 сентября) и Севастополь (–2,3%). Но здесь и до объявления мобилизации наблюдалась отрицательная динамика.

На рынке сохраняется неопределенность. Часть продавцов снимает объявления с реализации, а кто-то, наоборот, решает срочно реализовать свою недвижимость. Быстро снижать цены продавцы не готовы

Сейчас на динамике количества сделок способно отрицательно сказаться повышение ставок по ипотеке, которое произошло в большинстве крупных банков. Поэтому оценить ситуацию на рынке можно будет только после того, как Росреестр опубликует статистику по количеству сделок за октябрь этого года.

«Мы видим, что падение активности аудитории не такое существенное, как в первые дни после объявленной частичной мобилизации. Рынок приспосабливается к новым условиям, но пока показатели ниже, чем в начале сентября. В начале года понадобилось два месяца, чтобы от падения рынок перешел к росту спроса», — отмечает руководитель Циан.Аналитики Алексей Попов.