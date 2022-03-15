15.03.2022
21:40
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Финансы

Цены на свежую якутскую рыбу

Цены на свежую рыбу на рынках Якутии не радуют Так, свежемороженый традиционный якутский чир стоит от 700 до 110 рублей за кило. Отборные рыбины подороже. Одна крупная рыба-чир обойдется, в среднем, в 2-2,5 тыс. рублей. Омуль продают по 700 рублей за кило, ряпушку по 300 рублей, пелядь по 400 рублей, карасей – от 130 до 300. Кило копченой нельмы стоит уже порядка 2500 рублей/килограмм, кеты – 900-1000. Обычная соленая селедка сегодня на рынке стоит порядка 350-360 рублей за кило, сообщает тгк Блокадная пайка.

Фото: тгк Блокадная пайка.
Источник: тгк Блокадная пайка.
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