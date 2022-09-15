Центры карьеры при вузах Дальнего Востока

Во Владивостоке на базе Морского государственного университета им. адмирала Г.И. Невельского прошла проектно-аналитическая сессия Центров карьеры Дальневосточного федерального округа. Мероприятие собрало представителей ведущих вузов Дальнего Востока, работодателей, федеральных и региональных экспертов. Сессия была организована Экспертным центром карьеры при Минобрнауки РФ при поддержке ПАО «Сбербанк» и платформы Факультетус. По приглашению Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) в проектно-аналитической сессии приняли участие представители предприятий-резидентов территорий опережающего развития «Большой Камень», «Надеждинская» и «Находка».

Организаторы сессии поставили своей задачей сформировать новый образ Центра карьеры как структурного подразделения вуза, которое может стать местом притяжения абитуриентов, студентов, работодателей и сотрудников университета. Участники мероприятия обсудили, как Центр карьеры может формировать региональную повестку и способствовать развитию экономики, а также инструменты максимально эффективного взаимодействия между Центрами карьеры регионов ДФО для создания новых совместных проектов и проведения мероприятий.

Директор департамента развития трудовых ресурсов Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Гасан Гасанбалаев: «КРДВ уделяет большое внимание взаимодействию с вузовскими Центрами карьеры. Именно они отвечают сегодня в университетах за трудоустройство выпускников, коммуникацию с работодателями, популяризацию ключевых для экономики региона сфер деятельности и профессий, за сопровождение студента после выпуска. Центры помогают организациям выстраивать комфортную среду для молодых специалистов, работают на повышение эффективности труда. Важным элементом прошедшей сессии стало формирование проекта стратегической программы Центров карьеры дальневосточных вузов и выстраивание их деятельности на ближайшую перспективу. Корпорация проводит аналитику кадровой потребности работодателей в ключевых отраслях экономики Дальнего Востока, привлекает партнерские предприятия из числа резидентов наших префрежимов — ТОР и Свободного порта — к проектам Центров карьеры, взаимодействует с вузами и работодателями для обеспечения дальневосточных предприятий квалифицированными кадрами».

Гасан Гасанбалаев добавил, что усиление роли вузовских Центров карьеры находит свое отражение в новых программах развития региональных университетов, в том числе в рамках программы Минобрнауки РФ и Минвостокразвития России «Приоритет 2030. Дальний Восток».

«Обучение сотрудников Центров карьеры проходит на постоянной основе. Сейчас для сотрудников проводится Акселерационная программа, целью которой является перезагрузка операционных процессов университетов в части трудоустройства и выстраивание форматов качественного взаимодействия как со стороны студентов, так и со стороны работодателей. Проектно-аналитические сессия – это формат очного обучающего мероприятия, на котором коллеги со всего федерального округа смогут поделиться рабочими механизмами и определить перечень задач, которые нужно решить Министерству на федеральном уровне», – отметил заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Григорий Гуров .

Генеральный директор компании по внедрению цифровой карьерной среды в вузах «Факультетус» Сергей Вищипанов отметил, что сегодня Центры карьеры становятся связующим звеном между системой высшего образования и реальным сектором экономики, что делает их функции ключевыми в вопросах трудоустройства молодых специалистов. Для повышения уровня компетенций сотрудников Центров карьеры Минобрнауки РФ запустило Акселерационную программу для структурных подразделений университетов, отвечающих за вопросы трудоустройства.

«Работа со специалистами вузов, которую ведет Экспертный центр карьеры при Минобрнауки России, и цифровизация процессов через карьерную среду «Факультетус» позволяют не только оптимизировать работу центров, но и перевести ее в качественно новое русло за счет повышения компетенций сотрудников, актуализации их работы с учетом повестки трансформации высшей школы», — отметил Сергей Вищипанов.

Директор по персоналу резидента ТОР «Надеждинская» — Домостроительного комбината «Приморье» Инна Менина: «Компания приняла участие в работе проектно-аналитической сессии в качестве одного их ведущих работодателей Приморского края. Для нас важно выстраивать рабочие отношения с Центрами карьеры при вузах, институтами развития, профильными ведомствами. Принимаем активное участие в процессе трудоустройства молодых специалистов в силу того, что вместе с ростом мощностей завода, идет и рост потребности в квалифицированных кадрах самого разного профиля: рабочих строительных специальностей, инженеров, специалистов узкой квалификации. Как резиденты ТОР «Надеждинская» взаимодействуем на этом поле с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, которая выступает связующим звеном между предприятиями, использующими префрежимы, и региональными образовательными учреждениями СПО и высшей школы».

В работе Акселерационной программы Центров карьеры принимают участие все 77 вузов Дальневосточного федерального округа.