Центробанк обнаружил в Якутске нелегальное ООО по предоставлению займов

Прокуратурой города Якутска была проведена проверка по информации Дальневосточного главного управления Центрального Банка РФ о нелегальной деятельности по предоставлению займов ООО «Л.», которое осуществляло деятельность по скупке цифровой техники, электро-бензоинструмента, норковых изделий, бытовой техники. Офисы работали круглосуточно, без перерыва и выходных. Проверка установила, что в госреестрах микрофинансовых организаций, ломбардов, размещенных на официальном сайте Банка России, по состоянию на 15.11.2021 организация ООО «Л.» отсутствует.

В соответствии с Кодекса Российской Федерации об административных ысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до пятнадцати суток.

Факт совершения ООО «Л.» административного правонарушения подтверждены копиями кассовых отчетов, договорами комиссии, актом, объяснениями сотрудников ООО «Л.» и иными доказательствами.

На основании имеющихся в материалах дела доказательствах суд признал ООО «Л.» виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 14.56 КоАП РФ и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности на срок 15 (пятнадцать) суток. Постановление суда не вступило в законную силу, сообщается на сайте Якутского городского суда.