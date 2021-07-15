Центризбирком Якутии принял решение по Тумусову

14 июля Центризбирком Якутии принял решение об открытии специального избирательного счета кандидата, выдвинутого Социалистической политической партией «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 24 «Республика Саха (Якутия) – Якутский одномандатный избирательный округ № 24», ТУМУСОВА Федота Семеновича, сообщается на сайте ведомства.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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