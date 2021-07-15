15.07.2021
23:11
325
Политика
Центризбирком Якутии принял решение по Тумусову
14 июля Центризбирком Якутии принял решение об открытии специального избирательного счета кандидата, выдвинутого Социалистической политической партией «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 24 «Республика Саха (Якутия) – Якутский одномандатный избирательный округ № 24», ТУМУСОВА Федота Семеновича, сообщается на сайте ведомства.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
16.07.2021
107
16.07.2021
214
15.07.2021
295
15.07.2021
367
15.07.2021
371
15.07.2021
273
15.07.2021
212
15.07.2021
668
15.07.2021
416
15.07.2021
394
15.07.2021
328
15.07.2021
246
15.07.2021
366
15.07.2021
372
15.07.2021
239
15.07.2021
213
15.07.2021
446
15.07.2021
715
15.07.2021
787
15.07.2021
298
15.07.2021
235
15.07.2021
468
15.07.2021
831
15.07.2021
324
15.07.2021
753
15.07.2021
286
15.07.2021
722
15.07.2021
930
15.07.2021
321
15.07.2021
657
15.07.2021
334
15.07.2021
395
15.07.2021
2586
15.07.2021
385
15.07.2021
1480
15.07.2021
563
15.07.2021
382
15.07.2021
479
15.07.2021
885
15.07.2021
1322
14.07.2021
1858
14.07.2021
1391
14.07.2021
1174
14.07.2021
1260
14.07.2021
738
14.07.2021
734
14.07.2021
557
14.07.2021
701
14.07.2021
1234
14.07.2021
522
14.07.2021
1548
14.07.2021
677
ТОП НОВОСТИ
14.07.2021
7891
12.07.2021
3631
12.07.2021
3472
13.07.2021
3350
10.07.2021
3263
12.07.2021
3033
10.07.2021
2752
10.07.2021
2701
15.07.2021
2592