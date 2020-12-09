Центральная улица в Якутске станет красивее и удобнее

8 декабря Айсен НИКОЛАЕВ провёл совещание по рассмотрению плана дорожных работ республики на 2021-2023 годы. Во вступительном слове глава региона подчеркнул, что в 2021 году и последующих годах много планов и заслушал основные подходы по ним.

С информацией по данному вопросу на совещании выступили министр транспорта и дорожного хозяйства республики Владимир СИВЦЕВ и первый заместитель главы г. Якутска Евгений ГРИГОРЬЕВ.

В период 2021-2023 годов на строительство, реконструкцию и ремонт автомобильных дорог республики будет направлено 32 млрд 710,9 млн рублей, в том числе 2 млрд 148,7 млн рублей из федерального бюджета. В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2021 году планируется ввод 236,4 км дорог, из них 209,82 км по региональным трассам и 26,58 км по городской агломерации Якутска.

На региональных автодорогах дорожные работы будут проведены на 25 объектах по капитальному ремонту и ремонту. В г. Якутске проведение дорожных работ планируется на 16 объектах.

В рамках работ на региональных трассах в 2021 году планируется асфальтировать 22,57 км на автомобильной дороге «Нам», отремонтировать 36 км на автомобильной дороге «Амга», а также в 2021 году – 20,22 км, в 2022 году – 25,85 км, в 2023 году – 15,17 км на автомобильной дороге «Яна». Также намечена реконструкция мостового перехода через р. Аллах-Юнь (а/д «Амга» 2021-2022 гг.), реконструкция мостового перехода через р. Менкюле (а/д «Яна» 2021-2023 гг.), строительство трёх мостовых переходов (а/д «Яна» 2022-2023 гг.).

Республика выиграла федеральный конкурс на внедрение интеллектуальных транспортных систем (ИТС) в г. Якутске. На реализацию проекта в течение трёх лет из федерального бюджета будут выделены 240 млн рублей. О ходе внедрения интеллектуальных транспортных систем в г. Якутске на совещании рассказал министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий республики Анатолий Семёнов. Он отметил, что реализация данного проекта повысит уровень безопасности движения, сократит время поездки по основным улицам Якутска в «час пик» на 25-30%, а в общем по Якутской агломерации на 10-15%, снизит потерю времени на светофорах на 15-20%, повысит уровень информированности участников движения и уровень сохранности дорог.

Министр озвучил, что через неделю они уже получат проектно-сметную документацию и программное обеспечение ИТС. По его информации, в следующем году полностью будет установлено всё оборудование, подключат все объекты, видеонаблюдение, весогабаритный контроль, светодиодные табло и т.д. По мнению Айсена Николаева, внедрение Интеллектуальных транспортных систем в г. Якутске очень важный и нужный проект.

Подводя итоги совещания, Айсен Николаев отметил, что в целом план дорожных работ на 2021-2023 годы сформирован, объекты выбраны правильно. Ил Дархан главной задачей к 2022 году в рамках подготовки к 100-летию образования республики обозначил ремонт проспекта Ленина в г. Якутске. Центральная улица – лицо столицы республики – должна быть сделана красиво и качественно с учётом всей инфраструктуры: водоотведения, архитектуры, технических подключений и т.д.

Главной целью 2021 года в рамках этих работ, как сказал Айсен Николаев, является асфальтирование региональной автодороги «Нам» на отрезке от села Намцы до населённого пункта Хатырык, где родился один из основателей государственности Якутии Максим Аммосов. Это тоже приурочено к празднованию 100-летия образования республики.