Центр Якутска затопило

Коммунальные службы Якутска оперативно устраняют последствия ливня

В субботу, 3 августа в столице республики продолжается сильный дождь, по предварительному прогнозу ожидается до 20 мм осадков. На устранение последствий ливня мобилизованы все коммунальные службы города.

Как сообщает руководитель МУП „Жилкомсервис“ Валерия Белоус, для откачки воды с улиц города задействована вся имеющаяся спецтехника. «Сейчас на линии работают 15 ассенизаторских машин и передвижные помпы. Работаем во взаимодействии с ЕДДС г. Якутска, куда поступает вся оперативная информация. Откачка луж идет по заявкам от диспетчеров, основная работа идет по центральным улицам, в том числе по пересечению проспекта Ленина и улицы Аммосова», — сообщила Валерия Белоус.

В ночное время воду откачивали 9 машин, в дневное время работают 15 АСМ, к 16.00 часам к ним будут добавлены еще 2 единицы техники. Сегодня к 14.00 часам силами МУП «Жилкомсервис» в общей сложности откачано 500 куб. м. воды.

Кроме того, откачка ливневых вод производится 42 насосными станциями ОАО «Якутдорстрой».

Городские службы держат ситуацию под контролем и следят, чтобы вода уходила равномерно. МУП «Жилкомсервис», ОАО «Якутдорстрой», МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства» продолжают работу по устранению последствий ливня в усиленном режиме.

Телефоны Единой дежурно-диспетчерской службы г. Якутска для приема заявок от населения: 44-42-29, 44-42-51.