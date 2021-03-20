Центр Якутска из-за аварии отключен от водоснабжения

С 9:40 20 Марта 2021 года в связи с аварийными работами по устранению течи произведена остановка водолинии водоузел №2 – водоузел №4. Под отключение попадают 140, 141, 142, 128, 56, 62, 71, 36 кварталы, Дом печати, Речное училище, Дом Правительства №2, дом №7 по ул. Короленко

Фото: Из архива SAKHALIFE.RU https://vodokanal-ykt.ru/20-marta-2021-goda-avarijnaya/ Источник:

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