20.03.2021
10:40
311
Происшествия
Центр Якутска из-за аварии отключен от водоснабжения
С 9:40 20 Марта 2021 года в связи с аварийными работами по устранению течи произведена остановка водолинии водоузел №2 – водоузел №4.
Под отключение попадают 140, 141, 142, 128, 56, 62, 71, 36 кварталы, Дом печати, Речное училище, Дом Правительства №2, дом №7 по ул. Короленко
Фото: Из архива SAKHALIFE.RU
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