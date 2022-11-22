Арктический центр строганины откроют в Якутске

Первый в мире центр строганины откроют в Якутске, сообщает тгк @yk24ru. В нем будут готовить национальные блюда из рыбы и мяса при низких температурах в вечной мерзлоте зимой и летом. Базой для центра станет Усадьба Атласовых.

Арктический центр строганины будет местом, где готовят национальные блюда из рыбы и мяса при низких температурах в вечной мерзлоте зимой и летом. Центр располагается внутри масштабной фигуры Быка холода, символа якутских морозов. Все блюда готовятся на льду. Базой для Арктического центра строганины станет Усадьба Атласовых, этнический ресторан на традиционных блюдах народов Якутии. Ознакомиться с новой точкой притяжения туристов можно на октрытии республиканского гастрофестиваля «Вкус Якутии» 29 ноября. Фестиваль проводится в девятый раз. «Вкус Якутии» входит в национальный календарь событий России.