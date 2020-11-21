Центр спортмедицины Якутии может помочь переболевшим COVID-19

Якутяне смогут пройти обследование в Республиканском центре лечебной физкультуры и спортивной медицины

Спортивный врач Республиканского центра лечебной физкультуры и спортивной медицины Анна Иванова в ходе прямого эфира на официальных страницах администрации главы и правительства РС(Я) в социальных сетях сообщила, что в их учреждении жители республики смогут пройти обследование.

“Если вы хотите пройти обследование или реабилитацию, для начала надо позвонить нам и проконсультироваться. Но пока очно мы не принимаем”, — сказала Анна Иванова.

Она отметила, что коронавирус внес коррективы в работу центра спортивной медицины. «Сейчас у нас расширение отделения реабилитации на 30 коек, будет у нас стационар для пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией. Если говорить об отделении спортивной медицины, сейчас не разрешены спортивные мероприятия и углубленные медосмотры наших спортсменов. Мы не отчаиваемся, и все мы заняты работой. Помогаем нашему отделению реабилитации и нашим спортсменам тоже пытаемся помочь так или иначе«, — сказала она.

Учреждение имеет отделение реабилитации, отделение спортивной медицины для людей с ограниченными возможностями, отделение реабилитации в Якутске и Нижнем Бестяхе.