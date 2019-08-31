Центр спортивной подготовки лыжников в Алдане ждет реорганизация
В Центре спортивной подготовки лыжников в Алдане ожидается реорганизация. Об этом ЯСИА сообщил министр по физической культуре и спорту региона Иннокентий Григорьев.
«Центр спортивной подготовки лыжников, детско-юношеская спортивная школа по лыжным гонкам и спортивно-оздоровительный комплекс «Энергетик» объединятся в одну организацию. Ожидается и смена руководства. Такую же реорганизацию мы недавно провели со Школой высшего спортивного мастерства», — рассказал министр.
Представители ведомства обсудили организационные вопросы с коллективом организаций и руководством района.
Отметим, что центр спортивной подготовки лыжников пользуется спросом не только у спортсменов Якутии, сюда приезжают тренироваться из других регионов страны и зарубежья.
Фото: ЯСИА
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