Центр СПИД провел день здоровья

Сегодня, 7 октября 2022 года ГБУ РС (Я) «Центр СПИД» совместно с членами ЯРО ОО «Российский красный крест» провели «День здоровья» среди студентов в ГБПОУ «Якутский медицинский колледж». Учащиеся 1-2 курсов отделений «Сестринское дело», «Акушерское дело», «Лечебное дело» добровольно узнали свой «ВИЧ — статус». По итогам экспресс – тестирования у всех 129 студентов-медиков результаты отрицательные. Во время акции раздавались буклеты по тематике профилактики ВИЧ-инфекции и презервативы.

Фото: пресс-службы Источник: Пресс-служба Минздрава РС(Я)

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