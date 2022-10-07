07.10.2022
17:02
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Красота & Здоровье
Центр СПИД провел день здоровья
Сегодня, 7 октября 2022 года ГБУ РС (Я) «Центр СПИД» совместно с членами ЯРО ОО «Российский красный крест» провели «День здоровья» среди студентов в ГБПОУ «Якутский медицинский колледж».
Учащиеся 1-2 курсов отделений «Сестринское дело», «Акушерское дело», «Лечебное дело» добровольно узнали свой «ВИЧ — статус». По итогам экспресс – тестирования у всех 129 студентов-медиков результаты отрицательные. Во время акции раздавались буклеты по тематике профилактики ВИЧ-инфекции и презервативы.
Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба Минздрава РС(Я)
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