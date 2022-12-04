Центр современной нефрологии и диализа» расширяет круг своих возможностей «Центр современной нефрологии и диализа» продолжает работу и расширяет круг своих возможностей. Ведь наша первостепенная задача оказывать качественную медицинскую помощь нашим пациентам, которые страдают хронической почечной недостаточностью.

На неделе в наш центр с целью консультации больных, находящихся на перитонеальном диализе, на программном гемодиализе, а также состоящих на учете кабинета врача-нефролога на додиализной стадии, посетил Андрей Владимирович Шерстнев, генеральный директор, главный врач ООО «Ринал-Сервис», врач-нефролог, врач-хирург, с 2017 по 2019 годы главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по заместительной почечной терапии.

Наш коллега, куратор по ведению пациентов на перитонеальном диализе в течение недели подробно ознакомился с деятельностью «Центра современной нефрологии и диалиаза», провел консультацию 24 пациентам, посетил стационарное отделение для нефрологических больных и гемодиализное отделение, а также познакомился с докторами Якутской больницы — филиала ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА России, где еще осенью текущего года медики провели операции пациентам нашего Центра по установке катетера для получения перитонеального диализа.

Также первые два дня прибытия Андрей Владимирович скорректировал программу перитонеального диализа и лечения с учетом транспортных свойств брюшины, больным находящихся на домашнем перитонеальном диализе.

Специально на консультацию по перитонеальному диализу приехали пациенты центра из районов. В данный момент в «Центре современной нефрологии и диализа» домашний диализ (автоматизированный) получают 28 человек, из них 17 проживают в районах республики.

«Мы очень довольны работой центра и то, что наши врачи сотрудничают с врачами других регионов. Я приехала из дальней деревни Хангаласского района и меня интересовал один вопрос: не будет ли двигаться с места прикрепления катетер, который установлен в брюшную полость при частой езде на автомобиле, точнее сказать, при тряске. Теперь я спокойно буду ездить, так как Андрей Владимирович осмотрел место входа моего катетера и уверил, что все в порядке. Благодарю врачей, медсестер и фельдшера, ставшего уже родным мне центра за все, что они делают ради пациентов», -рассказывает Мария. М

Другой пациент, Петр П. приехал из Амгинского района: «С момента перехода на домашний диализ моя жизнь поменялась в лучшую сторону. Сегодня я специально приехал к Андрею Владимировичу. Задал вопросы, получил ответы, заодно показался всем специалистам, к которым нужно было попасть на прием. Вообще, быть пациентом Центра, это как иметь родителей, то есть я со своей болезнью не остался наедине. В любое время суток я могу задать вопросы, позвонить и приехать к моим докторам. Также как все здоровые люди я работаю, а ночью провожу автоматизированную чистку. Кушаю любимые блюда, езжу в гости к родственникам, так как не привязан к месту получения диализа. Я и мои родственники очень довольны заботой медиков «Центр современной нефрологии и диализа».

«То, что перитонеальный диализ позволяет пациенту самостоятельно проводить очистку крови в домашних условиях и не обращаться три-четыре раза в неделю для проведения гемодиализа в специализированных центрах, я считаю уже огромным удобством для больного человека, — Пациенты освобождаются, становятся социально активными, могут работать, учиться и отдыхать вдали от диализных центров. Хорошо и родным – им не нужно решать проблему с транспортировкой родственника. Это особенно актуально для Якутии с отдаленными районами, селами и поселками. Ну и огромный плюс перитонеального диализа, это в более длительной сохранности остаточной функции почек, более высокие показатели выживаемости в первые несколько лет лечения. Ну, и конечно же, качество жизни и социальной реабилитации больных, а также положительное влияние на результаты трансплантации почки позволяют при отсутствии противопоказаний к его использованию рассматривать этот метод как оптимальный первый вид заместительной почечной терапии у пациентов с хронической почечной недостаточностью 5 стадии».

«Замечательные доктора, прекрасно оборудование, коллеги здесь работают на высшем уровне, поделился своими впечатлениями Андрей Владимирович. — Не во всех регионах и республиках открыты центры такого уровня. А главное, что мне понравилось, в Центре современной нефрологии и диализа установлен прекрасный, грамотный контакт с пациентами. Очень повезло, что фельдшер и доктора ведут патронаж и непрерывную телемедицинскую связь. Ведь вопросы у пациентов могут возникать и днем и ночью. В этом плане в «Центре современной нефрологии и диализа» проведена и проводится огромный пласт работы».

В свою очередь, руководство нашего центра в лице главного врача Марфы Николаевны Бурцевой и заместителя по лечебной работе Ксении Дмитриевны Давыдовой поблагодарили за сотрудничество Андрея Владимировича и сообщили, что уже ждут его следующий приезд. Вот такая насыщенная и плодотворная рабочая неделя прошла в нашем Центре.