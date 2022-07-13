Центр современной нефрологии и диализа приняла участие в работе профильной комиссии    

Главный врач «Центра современной нефрологии и диализа» приняла участие в работе профильной комиссии

9 июля 2022 года состоялось заседание профильной комиссии Министерства Здравоохранения РФ. Где по приглашению главного нефролога России Евгения Михайловича Шилова и главного нефролога Москвы Олега Николаевича Котенко, главный врач «Центра современной нефрологии и диализа» Марфа Николаевна Бурцева приняла участие. Также в обширном мероприятии приняли участие главный нефролог ДФО Андрей Юрьевич Бевзенко и представители регионов. Работа прошла в формате видеоконференции посредством онлайн связи. Во время заседания было представлено много тем, но основными являлись: полугодовая работа нефрологической службы(январь-июнь 2022 года), клинические рекомендации , МЭС :проблемы разработки, сосудистый доступ -создание регистра, профилактика COVID-19 иммунокомпреметированных больных, кадровые вопросы. За последние два года, огромный пласт работы был проведён нефрологами по вакцинации пациентов с заболеваниями почек и после трансплантации. Стоит отметить, что для людей с болезнями почек, COVID-19 представлял и представляет особую опасность, в большинстве случаев им можно и нужно прививаться. Во время заседания говорилось и том, как сейчас оказывается помощь нефрологическим пациентам в России и о рекомендациях по вакцинации. Дискуссии, беседы и заседания в формате онлайн стали привычным за эти два с половиной пандемийных года. Поэтому такие встречи медиков практикуются очень часто ввиду их занятости и географической отдалённости друг от друга. Все кто присутствовали и принимали участие в являются действительными членами Профессиональной ассоциации нефрологов России, которое было зарегистрировано в апреле текущего года. Впереди у нефрологов много планов и работы. Ведь самая главная цель докторов -это забота о пациентах.