13.07.2022
10:23
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Красота & Здоровье

Центр современной нефрологии и диализа приняла участие в работе профильной комиссии    

Главный  врач «Центра современной нефрологии и диализа» приняла участие в работе профильной комиссии    

     9 июля 2022 года состоялось  заседание профильной комиссии Министерства Здравоохранения РФ. Где по приглашению главного нефролога России Евгения Михайловича Шилова и главного нефролога Москвы Олега Николаевича Котенко, главный врач «Центра современной нефрологии и диализа» Марфа Николаевна Бурцева приняла участие. Также в  обширном мероприятии  приняли участие главный нефролог ДФО Андрей Юрьевич Бевзенко и представители регионов.  Работа прошла в формате видеоконференции посредством онлайн связи. Во время заседания  было представлено много тем, но основными являлись: полугодовая работа нефрологической службы(январь-июнь 2022 года), клинические рекомендации , МЭС :проблемы разработки,  сосудистый доступ -создание регистра, профилактика COVID-19 иммунокомпреметированных больных, кадровые вопросы.  За последние два года, огромный пласт работы был проведён нефрологами по вакцинации  пациентов с заболеваниями почек и после трансплантации. Стоит отметить, что для людей с болезнями почек, COVID-19 представлял и представляет особую опасность, в большинстве случаев им можно и нужно прививаться. Во время заседания  говорилось и том, как сейчас оказывается помощь нефрологическим пациентам в России и о рекомендациях по вакцинации.  Дискуссии, беседы и  заседания в формате онлайн стали привычным за эти два с половиной пандемийных года. Поэтому такие встречи медиков практикуются очень часто ввиду их занятости и географической отдалённости друг от друга. Все кто присутствовали и принимали участие в являются действительными членами  Профессиональной  ассоциации нефрологов России, которое было зарегистрировано в апреле текущего года. Впереди у нефрологов много планов и  работы. Ведь самая главная цель докторов -это забота о пациентах.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба «Центра современной нефрологии и диализа»

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