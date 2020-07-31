Центр «Сосновый бор» вновь открывает свои двери для детей

Центр отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор», единственный круглогодичный центр отдыха и оздоровления детей в Якутии, прекратил работать в качестве обсерватора и готовится к летней оздоровительной кампании для детей и подростков.

До третьего этапа снятия ограничений из-за коронавируса Центр «Сосновый бор» будет принимать детей из районов Севера и Арктики, улетающих на отдых и оздоровление в Крым и Краснодарский край.

В учреждении провели масштабную дезинфекцию, санитарную обработку холодным дымом. Считается, что это вещество уничтожает все известные инфекции, проникает в самые недоступные места. Дезинфекторы обработали четырехэтажное здание полностью, в том числе мебель и комнаты.

После обработки холодным дымом, на следующий день, сотрудники Центра провели генеральную уборку, подготовили комнаты для заезда детей.

Всего ожидается, что в Центре будут пребывать около 200 детей из северных и арктических районов.

Вчера уже заехали 60 детей, которые потом улетят на отдых и оздоровление в Крым и Краснодарский край.