31.07.2020
16:00
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Культура & Образование

Центр «Сосновый бор» вновь открывает свои двери для детей

Центр отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор», единственный круглогодичный центр отдыха и оздоровления детей в Якутии, прекратил работать в качестве обсерватора и готовится к летней оздоровительной кампании для детей и подростков.

До третьего этапа снятия ограничений из-за коронавируса Центр «Сосновый бор» будет принимать детей из районов Севера и Арктики, улетающих на отдых и оздоровление в Крым и Краснодарский край. 

В учреждении провели масштабную дезинфекцию, санитарную обработку холодным дымом. Считается, что это вещество уничтожает все известные инфекции, проникает в самые недоступные места. Дезинфекторы обработали четырехэтажное здание полностью, в том числе мебель и комнаты.

После обработки холодным дымом, на следующий день, сотрудники Центра провели генеральную уборку, подготовили комнаты для заезда детей.

Всего ожидается, что в Центре будут пребывать около 200 детей из северных и арктических районов. 

Вчера уже заехали 60 детей, которые потом улетят на отдых и оздоровление в Крым и Краснодарский край.

Фото: АУ ДО РС(Я) ЦОиОД "Сосновый бор"
Источник: АУ ДО РС(Я) ЦОиОД "Сосновый бор"
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