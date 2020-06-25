Центр «Сосновый бор» приглашает на вебинар

Уже сегодня состоится очередной методический четверг оператора организации отдыха и оздоровления детей — Центра отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор» межрегионального уровня для всех сотрудников летнего отдыха и оздоровления детей.

На этот раз тема открытого онлайн-вебинара будет посвящена опыту организации отдыха и оздоровления детей по лингвистическому направлению.

Спикерами вебинара выступят представители Института языков и культуры народов Северо-Востока РФ СВФУ, Республиканского бурятского национального лицея-интерната №1, Детского ЭкоЦентра г. Омска, школы иностранных языков «Восток-Экспресс» г. Находка Приморского края, Хамагаттинского саха-французского лицея Намского улуса, СОШ с. Иенгра Нерюнгринского района, языковой школы ESL г. Якутска.

Для регистрации на вебинар заполните электронную форму с указанием ФИО, места работы, почты и личного мобильного телефона по ссылке: https://forms.gle/XgsxK8PSMaM4Bcbo9

Время проведения: Четверг 25 июня 2020 г. в 16.00 ч.

Место проведения: платформа ZOOM. Для подключения к конференции Zoom перейдите по ссылке:

https://us02web.zoom.us/j/89749045369?pwd=QWpING9IR3drWXg4QlRWUnJ4R3NPUT09

Идентификатор конференции: 897 4904 5369

Пароль: 600816

До встречи!