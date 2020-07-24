Центр «Сосновый бор» приглашает на смену «Лето развития»

При наступлении третьего этапа снятия ограничений из-за COVID-19 ребята смогут отдохнуть на смене «Лето развития» Центра «Сосновый бор» на дополнительной площадке по Вилюйскому тракту 3 км, в здании РС(К)ШИ.

Планируемая дата смены: с 1 по 21 августа 2020 года. Продолжительность: 21 день.

Возраст детей: 6,6 до 17 лет (учащиеся школ г.Якутска).

Смена «Лето развития» будет направлена на развитие компетенций 4К и личностных качеств у школьников, посредством погружения в сферу отдыха, обучения и оздоровления.

В программе смены курсы дополнительного образования по пяти направлениям, отрядные дела, игры на знакомство, музыкальные вечера, также ребята будут выполнять каждый день чек-листы — творческие задания на развитие личностных качеств Soft Skills.

Ребята будут разделены по возрастам на академии, численностью до 11-12 человек. Младшие группы с 6,6 до 10 лет; средние – с 11до 14 лет; старшие с 15 до 17 лет.

Стоимость орг.взноса: 7 434 руб.

Заявки подаются электронно на сайте Центра

Ссылка для записи https://forms.gle/Mqyyy5zAZAGRMQuy5

Перечень документов: https://sosnovybor-ykt.ru/perechen-dokumentov-po-gz/

Телефон для справок 8(924)868-70-11 (Отдел реализации путевок).

*Возможны изменения даты смены.