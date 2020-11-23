Центр «Сосновый бор» поделился опытом на федеральном уровне

19 ноября Центр отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор», как региональный оператор летнего отдыха в Якутии, организовал и представил опыт работы лучших практик организации летнего отдыха и оздоровления детей в республике в рамках мероприятия «Методический четверг» Федерального центра детско-юношеского туризма и краеведения. Слушателями стали более 80 специалистов летнего отдыха и оздоровления детей со всей России.

Модератором мероприятия выступила Светлана Коваль, советник руководителя направления развития детского отдыха Федерального центра детско-юношеского туризма и краеведения.

Директор Центра «Сосновый бор» Яна Иванова поделилась моделью организации отдыха и оздоровления детей Якутии. Она остановилась на ключевых вопросах нормативно-правовой базы организации детского отдыха, финансового, управленческого и кадрового обеспечения.

Сотрудники Центра рассказали про проекты, реализуемые в стенах детского учреждения, программах профильных смен.

Подробно о концепции проекта ЮНЕСКО и про опыт участия Центра во Всероссийских проектах рассказали методисты Центра Вероника Суханова, Ксения Щелканова и Нюргуяна Макарова.

Заведующая детским садом «Лингва», структурного подразделения Центра «Сосновый бор» Марина Матюшина поведала про интересный опыт интеграции дошкольной образовательной программы «Радуга» и региональной программы «Тосхол» Республики Саха (Якутия) с программой начальной ступени образования Международного бакалавриата — Primary Years Programme.

«Данная программа ориентирована на воспитание ребенка, как исследователя, не только в рамках детского сада, но и во внешнем мире. Основу программы Primary Years Programme составляют шесть универсальных междисциплинарных тем, которые изучаются с применением знаний и навыков», — подчеркнула она.

Как региональный оператор детское круглогодичное учреждение Центр «Сосновый бор» апробирует и разрабатывает на своей площадке различные тематические программы смен.

Про лучшие практики Центра, которые транслируются потом на муниципальные районы Якутии, рассказали также коллеги из образовательных учреждений республики.

Ксения Сальникова, проректор по международным связям «Малой академии наук», выступила с докладом про организацию международных летних школ в республике. Она подчеркнула, что предлагаемые летние школы дают прекрасную возможность гостям из других регионов познакомиться поближе с уникальным регионом Сибири и обменяться опытом.

Про опыт работы стационарного лагеря «Усадьба Булуус» в Хангаласском районе, который славится своими удивительными природными компонентами, поведала слушателям Юлия Ефимова, начальник смены.

«В нашем лагере ребята отдыхают от гаджетов и телевизоров и полностью погружаются в жизнь лагеря», — сказала она.

В селе Амга реализуется масштабный проект «Старт в космос» с привлечением Московского авиационного института. Как проект готовит будущие инженерные кадры и специалистов гуманитарного направления аэрокосмического профиля для Республики Саха (Якутия) рассказала Майя Карманова, заместитель директора по воспитательной работе Амгинского лицея.

Передвижной палаточный лагерь «Бэс-Ситим» в п.Нижний-Бестях Мегино-Кангаласского района создает условия для гармоничного развития детей и их профориентации путем активного отдыха и игру-путешествие с учетом региональных особенностей. Идеяна Оконешникова, заместитель директора по воспитательной работе Нижне-Бестяхской школы №1 района подчеркнула, что ребята научно изучают влияние железнодорожного транспорта на экосистему Мегино-Кангаласского района.

Все участники вебинара высоко оценили представленный опыт организации детского отдыха и оздоровления детей в Якутии и отметили, что лучшие практики республики помогут решить еще нерешенные вопросы по организации отдыха и оздоровления детей в других регионах России.