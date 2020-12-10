Центр “Симэх” выступит на Международном ремесленном конгрессе

10 декабря в 19.00 по якутскому времени в онлайн-режиме стартует сессия «Традиции и современность в искусстве народных художественных промыслов и ремесел в Республике Саха (Якутия)» Республика Саха (Якутия).

Посмотреть эфир можно на сайте https://remcongress.ucase.live

О государственной поддержке народных художественных промыслов в РС(Я) расскажет первый заместитель министра культуры и духовного РС(Я) ЛЕВОЧКИН Владислав Валерьевич.

О мерах развития народно-художественных промыслов в Муниципальных образованиях Республики расскажет руководитель отдела социокультурной работы и по взаимодействию с Муниципальными образованиями Министерства культуры и духовного развития РС(Я) МОИСЕЕВА Вера Афанасьевна.

О работе Республиканского художественно-экспертного Совета по народным художественным промыслам при Министерстве Культуры и духовного развития РС(Я) расскажет главный специалист отдела социокультурной работы и по взаимодействию с Муниципальными образованиями Министерства культуры и духовного развития РС(Я) ЕФИМОВ Евгений Владимирович.

Опытом работы АУ РС(Я) «Национальный Центр народного прикладного искусства и художественных промыслов «Симэх1»» поделится директор Центра, заслуженный работник культуры РС(Я) и РФ ИГНАТЬЕВА Яна Викторовна. С концепцией сохранения и развития НХП в РС(Я) на 2020 — 2025 гг. ознакомит руководитель отдела развития НХП Центра «Симэх», Отличник культуры РС(Я) ОСИПОВ Дмитрий Константинович.

Проблемы развития НХП и пути их решения озвучит преподаватель Якутского художественного училища (колледж) им. П.П. Романова, член Союза дизайнеров РС(Я) ЕРМОЛАЕВ Ариан Арианович. А информацией о современных вызовах НХП (маркетинг, цифровизация, расширение сбыта) поделится специалист информационно-маркетингового отдела Национального Центра ЕГОРОВ Эдуард Андреевич.

Основные задачи Конгресса – подведение итогов работы за 2020 год и выработка консолидированных решений в области сохранения и развития народных художественных промыслов, привлечение ресурсов и инвестиций, формирования подходов по созданию продуктов креативных индустрий на основе народных художественных промыслов на 2021 год.

Программа Конгресса включает деловые и культурные мероприятия, в рамках которых состоится Российская неделя лучших региональных НХП-практик в период с 7 по 11 декабря и Российская неделя народных художественных промыслов в Москве с 12 по 15 декабря.