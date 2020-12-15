Центр с почти вековой историей

Дом ребенка, а ныне Республиканский центр содействия семейному воспитанию, имеет почти вековую историю. Первый дом ребёнка в Якутии был создан в 1924 году, куда принимали детей грудничкового возраста погибших комиссаров и сирот гражданской войны. Шли годы, Дом ребенка претерпевал реорганизации, менял месторасположение, но он остался учреждением для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, под крышей которого за эти годы нашли кров и пристанище более тысячи детей-сирот.

Основным видом деятельности является временное содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей-инвалидов, в возрасте от рождения до 7 лет, оказание им медицинской и социальной помощи, комплексной медико-психологической и педагогической реабилитации, содействие в семейном устройстве.

Согласно лицензии на осуществление дошкольного образования в центре ведется планомерная работа по реализации всех поставленных задач. Организованы семейно-воспитательные группы, увеличился возраст детей, братья и сестры находятся в одной группе, где нет разделения по возрастам и перевода из группы в группу, что оказывает положительное влияние на общее психологическое и физическое развитие воспитанников, предусмотренное в рамках федерального госстандарта дошкольного образования. Для всестороннего развития и укрепления здоровья воспитанников создан второй кабинет Монтессори и открыта соляная комната.

Много сил, материнской заботы, тепла и ласки отдают сотрудники учреждения воспитанникам. Это не просто социальное учреждение, а прежде всего родное и для многих детей единственное теплое и уютное место – любимый дом, в котором все живут большой и дружной семьей. Благодаря высокопрофессиональному, дружному коллективу дети учатся радоваться, общаться и дружить, уважать старших и помогать малышам, обретая счастливое и беззаботное детство.

17 декабря 2020 года Республиканский центр содействия семейному воспитанию отметит свой 95-летний юбилей. Праздничное мероприятие пройдет в онлайн формате, участие примут сотрудники, ветераны дома ребенка, гости и социальные партнеры. Солидный юбилей – замечательный повод сказать доброе слово людям, посвятившим себя воспитанию детей, лишенным родительской опеки, дарящим им тепло своих сердец. Торжественное мероприятие начнется с видео презентации Центра. Перелистывая страницы истории, ведущие праздника, вспомнят имена всех тех, кто на протяжении долгих лет дарил теплоту нашим детям и старался сделать их жизнь светлее, добрее и счастливее. В адрес присутствующих на юбилее прозвучат музыкальные поздравления и искренние слова признательности за нелегкий благородный труд. Приглашаем всех разделить нашу радость на юбилейном мероприятии, и призываем Вас принять участие в благотворительной акции «Елка добра». Информация об акции размещена на сайте Yktfamilycenter.ru.

В этот день мы с благодарностью поздравляем сотрудников за нелегкий и почетный труд, за милосердие и искренность к детям и поздравляем всех, кто живет и работает в этой прекрасной, большой и дружной семье. Счастья, благополучия и здоровья!