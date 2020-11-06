Центр приостановил очный прием потребителей, воспользуйтесь дистанционным обслуживанием

Центр обслуживания потребителей ПАО «Якутскэнерго в Якутске, расположенный по адресу: ул. Ф. Попова, 21, перешел на дистанционное обслуживание клиентов энергокомпании. В целях профилактических мероприятий, направленных на предупреждение распространения инфекций, очный прием посетителей приостановлен. Энергосбыт предлагает потребителям воспользоваться дистанционными способами обслуживания: Получить консультации можно: через личный кабинет на сайте ПАО «Якутскэнерго»: www.yakutskenergo.ru (регистрация — по ссылке «Личный кабинет» в правом верхнем углу главной страницы сайта; для регистрации необходимо указать номер мобильного телефона, придумать пароль, подписать согласие на обработку персональных данных, в профиле — ввести номер лицевого счета, указанный в платежном документе (квитанции));

www.yakutskenergo.ru (регистрация — по ссылке «Личный кабинет» в правом верхнем углу главной страницы сайта; для регистрации необходимо указать номер мобильного телефона, придумать пароль, подписать согласие на обработку персональных данных, в профиле — ввести номер лицевого счета, указанный в платежном документе (квитанции)); по телефону контакт-центра Энергосбыта: 8-800-100-22-05 (понедельник – пятница: с 08.00 до 18.00);

(понедельник – пятница: с 08.00 до 18.00); через сайт ПАО «Якутскэнерго»: (ссылка «Задать вопрос энергетикам» на главной странице сайта: https://yakutskenergo.ru/About_company/press-center/ask-questions.php) — с возможностью прикрепить копии соответствующих документов;

(ссылка «Задать вопрос энергетикам» на главной странице сайта: https://yakutskenergo.ru/About_company/press-center/ask-questions.php) — с возможностью прикрепить копии соответствующих документов; написав обращение на электронный адрес: sbyt@yakutskenergo.ru — с возможностью прикрепить копии соответствующих документов.

sbyt@yakutskenergo.ru — с возможностью прикрепить копии соответствующих документов. с помощью ящика для сбора документов, расположенного по адресу: ул. Ф. Попова, 14/2 (здание Энергосбыта) (необходимо указать конт данные); Способы дистанционной передачи показаний счетчиков: через личный кабинет на сайте ПАО «Якутскэнерго» : www.yakutskenergo.ru (ссылка «Личный кабинет» в правом верхнем углу главной страницы сайта);

: www.yakutskenergo.ru (ссылка «Личный кабинет» в правом верхнем углу главной страницы сайта); через сайт ПАО «Якутскэнерго» без регистрации в личном кабинете : www.yakutskenergo.ru (ссылка на главной странице «Передать показания счетчика» — необходимо ввести номер лицевого счета, указанный в платежном документе (квитанции));

: www.yakutskenergo.ru (ссылка на главной странице «Передать показания счетчика» — необходимо ввести номер лицевого счета, указанный в платежном документе (квитанции)); через приложение Сбербанк Онлайн (раздел «Платежи» / «ЖКХ» / «Электроэнергия» / «Якутскэнерго», затем ввести номер лицевого счета);

(раздел «Платежи» / «ЖКХ» / «Электроэнергия» / «Якутскэнерго», затем ввести номер лицевого счета); на электронный адрес: pu @yakutskenergo .ru (необходимо указать адрес и номер лицевого счета);

(необходимо указать адрес и номер лицевого счета); по телефону контакт-центра Энергосбыта: 8-800-100-22-05 (понедельник – пятница: с 08.00 до 18.00), в автоматическом режиме – круглосуточно).

(понедельник – пятница: с 08.00 до 18.00), в автоматическом режиме – круглосуточно). Потребители, получившие СМС-уведомления о необходимости передачи показаний счетчика, могут направлять данные по ссылке, указанной в СМС. Способы онлайн-оплаты: через личный кабинет на сайте ПАО «Якутскэнерго» : www.yakutskenergo.ru (ссылка «Личный кабинет» в правом верхнем углу главной страницы сайта) — оплата без комиссии;

: www.yakutskenergo.ru (ссылка «Личный кабинет» в правом верхнем углу главной страницы сайта) — оплата без комиссии; через сайт ПАО «Якутскэнерго» без регистрации в личном кабинете : www.yakutskenergo.ru (ссылка на главной странице «Передать показания счетчика» — необходимо ввести номер лицевого счета, указанный в платежном документе (квитанции)) — оплата без комиссии;

: www.yakutskenergo.ru (ссылка на главной странице «Передать показания счетчика» — необходимо ввести номер лицевого счета, указанный в платежном документе (квитанции)) — оплата без комиссии; через приложение Сбербанк Онлайн (1. с помощью QR-кода, размещенного на платежном документе (квитанции) — раздел «Платежи» / «Оплата по QR или штрих-коду»; 2. Оплата по номеру лицевого счета — раздел «Платежи» / «ЖКХ» / «Электроэнергия» / «Якутскэнерго») — оплата без комиссии;

(1. с помощью QR-кода, размещенного на платежном документе (квитанции) — раздел «Платежи» / «Оплата по QR или штрих-коду»; 2. Оплата по номеру лицевого счета — раздел «Платежи» / «ЖКХ» / «Электроэнергия» / «Якутскэнерго») — оплата без комиссии; через Интернет-банки: «Газпромбанк», «Росбанк», «ВТБ», «Россельхозбанк» (в мобильном банковском приложении: раздел «Платежи (Оплата услуг)» / «Коммунальные платежи» / «Якутскэнерго», затем ввести номер лицевого счета, указать сумму к оплате). Также можно оплатить через «Кукуруза (Евросеть)», «Золотая корона», «Все платежи», «Paystore», «e-Pos». Информация о данных способах платежей размещена на сайте ПАО «Якутскэнерго»: www.yakutskenergo.ru (раздел «Частным лицам» / «Как оплатить» / «Интернет-банки»). Подать заявку на техосмотр, опломбировку ИПУ можете на сайте ПАО «Якутскэнерго» через вкладку «Задать вопрос энергетикам» или раздел «Каталог услуг в личном кабинете». Подробная информация о всех формах дистанционного обслуживания размещена на сайте ПАО «Якутскэнерго»: https://yakutskenergo.ru/About_company/press-center/news-in-detail.php?ELEMENT_ID=36082267. Многоканальный телефон контакт-центра Энергосбыта: 8-800-100-22-05 (понедельник – пятница: с 08.00 до 18.00, звонок бесплатный).

Фото: Пресс-служба Энергосбыта ПАО «Якутскэнерго» Источник: Пресс-служба Энергосбыта ПАО «Якутскэнерго»

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