06.11.2020
13:30
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Экономика

Центр приостановил очный прием потребителей, воспользуйтесь дистанционным обслуживанием

Центр обслуживания потребителей ПАО «Якутскэнерго в  Якутске, расположенный по адресу: ул. Ф. Попова, 21, перешел на дистанционное обслуживание клиентов энергокомпании.

В целях профилактических мероприятий, направленных на предупреждение распространения инфекций,  очный прием посетителей приостановлен.

 Энергосбыт предлагает потребителям воспользоваться дистанционными способами обслуживания:

            Получить консультации можно:

  • через личный кабинет на сайте ПАО «Якутскэнерго»: www.yakutskenergo.ru (регистрация — по ссылке «Личный кабинет» в правом верхнем углу главной страницы сайта; для регистрации необходимо указать номер мобильного телефона, придумать пароль, подписать согласие на обработку персональных данных, в профиле — ввести номер лицевого счета, указанный в платежном документе (квитанции));
  • по телефону контакт-центра Энергосбыта: 8-800-100-22-05 (понедельник – пятница: с 08.00 до 18.00);
  • через сайт ПАО «Якутскэнерго»: (ссылка «Задать вопрос энергетикам» на главной странице сайта: https://yakutskenergo.ru/About_company/press-center/ask-questions.php) — с возможностью прикрепить копии соответствующих документов;
  • написав обращение на электронный адрес: sbyt@yakutskenergo.ru — с возможностью прикрепить копии соответствующих документов.
  •     с помощью ящика для сбора документов, расположенного по адресу: ул. Ф. Попова, 14/2 (здание Энергосбыта) (необходимо указать конт данные);

Способы дистанционной передачи показаний счетчиков:

  • через личный кабинет на сайте ПАО «Якутскэнерго»: www.yakutskenergo.ru (ссылка «Личный кабинет» в правом верхнем углу главной страницы сайта);
  • через сайт ПАО «Якутскэнерго» без регистрации в личном кабинете: www.yakutskenergo.ru (ссылка на главной странице «Передать показания счетчика» — необходимо ввести номер лицевого счета, указанный в платежном документе (квитанции));
  • через приложение Сбербанк Онлайн (раздел «Платежи» / «ЖКХ» / «Электроэнергия» / «Якутскэнерго», затем ввести номер лицевого счета);
  • на электронный адрес: pu@yakutskenergo.ru (необходимо указать адрес и номер лицевого счета);
  • по телефону контакт-центра Энергосбыта: 8-800-100-22-05 (понедельник – пятница: с 08.00 до 18.00), в автоматическом режиме – круглосуточно).
  • Потребители, получившие СМС-уведомления о необходимости передачи показаний          счетчика, могут направлять данные по ссылке, указанной в СМС.

            Способы онлайн-оплаты:

  • через личный кабинет на сайте ПАО «Якутскэнерго»: www.yakutskenergo.ru (ссылка «Личный кабинет» в правом верхнем углу главной страницы сайта) — оплата без комиссии;
  • через сайт ПАО «Якутскэнерго» без регистрации в личном кабинете: www.yakutskenergo.ru (ссылка на главной странице «Передать показания счетчика» — необходимо ввести номер лицевого счета, указанный в платежном документе (квитанции)) — оплата без комиссии;
  • через приложение Сбербанк Онлайн (1. с помощью QR-кода, размещенного на платежном документе (квитанции) — раздел «Платежи» / «Оплата по QR или штрих-коду»; 2. Оплата по номеру лицевого счета — раздел «Платежи» / «ЖКХ» / «Электроэнергия» / «Якутскэнерго») — оплата без комиссии;
  • через Интернет-банки: «Газпромбанк», «Росбанк», «ВТБ», «Россельхозбанк» (в мобильном банковском приложении: раздел «Платежи (Оплата услуг)» / «Коммунальные платежи» / «Якутскэнерго», затем ввести номер лицевого счета, указать сумму к оплате). Также можно оплатить через «Кукуруза (Евросеть)», «Золотая корона», «Все платежи», «Paystore», «e-Pos». Информация о данных способах платежей размещена на сайте ПАО «Якутскэнерго»: www.yakutskenergo.ru (раздел «Частным  лицам» / «Как оплатить» / «Интернет-банки»).

 Подать заявку на техосмотр,  опломбировку ИПУ можете на сайте ПАО «Якутскэнерго» через вкладку «Задать вопрос энергетикам» или раздел «Каталог услуг в личном кабинете».

            Подробная информация о всех формах дистанционного обслуживания размещена на сайте ПАО «Якутскэнерго»: https://yakutskenergo.ru/About_company/press-center/news-in-detail.php?ELEMENT_ID=36082267.

            Многоканальный телефон контакт-центра Энергосбыта: 8-800-100-22-05  (понедельник – пятница: с 08.00 до 18.00, звонок бесплатный).

Фото: Пресс-служба Энергосбыта ПАО «Якутскэнерго»
Источник: Пресс-служба Энергосбыта ПАО «Якутскэнерго»
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