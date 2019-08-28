Центр поддержки гражданских инициатив приглашает на воркшоп по подготовке проектов для участия в конкурсе Росмолодежи.

В субботу, 31 августа с 11.00 часов Молодежное правительство Якутии совместно с Центром поддержки гражданских инициатив при поддержке Якутской государственной сельскохозяйственной академии проведет воркшоп по оформлению проектов для участия во Всероссийском конкурсе молодежных проектов среди физических лиц.

Во время воркшопа будут предоставлены рабочие места за компьютером с подключением к интернету и будет возможность совместно с экспертами на месте отредактировать свою заявку.

Напомним, что прием заявок в АИС «Молодежь России» на Всероссийский конкурс молодежных проектов среди физических лиц продолжится до 2 сентября. Участники от 14 до 30 лет смогут получить поддержку до 1 млн рублей на реализацию своей идеи.

Для участия в воркшопе необходимо:

Направить заявку на почту spgi@list.ru с указанием ФИО, контактного номера телефона, наименования проекта. Количество мест ограничено. Зарегистрироваться на сайте https://myrosmol.ru/. В разделе «Мои проекты» начать заполнение информации о своем проекте, во время воркшопа совместно с экспертами участники воркшопа будут редактировать проекты.

Место проведения воркшопа: Якутская государственная сельскохозяйственная академия, главный учебный корпус, 4 этаж, 2.416 кабинет.