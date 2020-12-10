Центр онкопомощи открылся в райцентре Якутии

9 декабря состоялось торжественное открытие Центра амбулаторной онкологической помощи, который располагается на первом этаже обновленной после ремонта поликлиники Олекминской ЦРБ, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РС(Я).

Со знаменательным событием для всего района медицинских работников поздравили заместитель главы района Оксана Саввинова, вр.и.о. главного врача Олекминской ЦРБ Анна Гаврильева, вр.и.о. главы города Сергей Щебляков и заместитель директора Нерюнгринского РНУ по персоналу и общим вопросам ООО «Транснефть-Восток» Юрий Воробьев.

Министр здравоохранения Якутии Елена Борисова: «На сегодняшний день функционируют 13 центров амбулаторной онкологической помощи на территории Якутии. В 2019 году начали свою деятельность 9 ЦАОПов: в Якутске на базе Поликлиники №1, Медицинского центра, Якутской городской больницы №2, Якутской городской больницы №3, а также на базе пяти Центральных районных больниц — Алданской ЦРБ в г. Алдан, Мегино-Кангаласской ЦРБ в с.Майя, Нерюнгринской ЦРБ в г. Нерюнгри, Мирнинской ЦРБ в г. Мирный, Нюрбинской ЦРБ в г. Нюрба. В 2020 году открылись три центра амбулаторной онкологической помощи на базе трех ЦРБ: Вилюйской ЦРБ в г. Вилюйск, Ленской ЦРБ в г. Ленск и Хангаласской ЦРБ в г. Покровск. До 2024 года планируется открытие еще пяти ЦАОПов».

Врио главного врача Анна Гаврильева поблагодарила Министерство здравоохранения Якутии за решение развернуть Центр онкологической амбулаторной помощи для жителей Олекминского района и отметила, что одним из основных направлений национального проекта «Здравоохранение» является борьба с онкологическими заболеваниями. В рамках нацпроекта предпринимаются меры по улучшению качества и доступности оказания медицинской помощи посредством создания сети центров амбулаторной онкологической помощи.

«Функциями данных центров амбулаторной онкологической помощи будут являться: «онкопоиск», диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, мониторинг лечения», — сказала Анна Гаврильева.