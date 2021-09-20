Центр общественного наблюдения за выборами подвел итоги

Избирательная кампания-2021 завершилась. Центр общественного наблюдения подвел итоги трехдневной круглосуточной работы. За комментариями обратились к руководителю центра, члену Общественной палаты РС(Я) Альбине ЧЕРЕПАНОВОЙ и председателю Общественной палаты РС(Я) Николаю БУГАЕВУ.

— Три дня Центр общественного наблюдения работал в усиленном режиме, — сказала Альбина Прокопьевна. — Центр посетили около 300 человек, причем треть — это молодежь, студенты СВФУ, АГИКИ. Ребята придали сильную энергетику движению наблюдателей, провели с 1-м проректором АГИКИ, членом Палаты Станиславом Ивановым уроки по конституционному праву. Студенты на практике поняли, что означает большая политика и выборы в Госдуму. Кроме того, центр посетили студенты IT. Они увидели и поняли, как на практике работает программное обеспечение.

В том числе центр посетили ветераны с опытом и знаниями очень высокого уровня. Их отличал системный подход к просмотрам: записывали каждый факт, а затем мы проверяли замечания. Делали это, опираясь на технологическое обеспечение, которое обеспечивали Ростелеком, РЦИТ. Вся техника работала на высоком уровне, сбоев не было. Смотрели видеотрансляцию в режиме реального времени, при необходимости могли промотать назад.

К примеру, приходили наблюдатели, просили написать заявление, просмотреть прошлый период. Все просмотрели, отработали. Замечания от самих участников поступали. Так, в один день поступило 99 замечаний. В основном, касались небольших проблем, которые не влияли на итоги выборов: почему камеры смотрят в другую сторону, почему шторки в кабинках открыты (по требованиям Санэпиднадзора одну треть можно оставить открытой), почему стульев не хватает для избирателей, почему флаг закрыт…

Это доказывает тот факт, что уровень наблюдения отошел от проблемы претензии к самим участникам процесса. Никто не делает громких заявлений о подделке бюллетеней, незаконном вбрасывании, потому что все находится день и ночь под видеонаблюдением. Все чисто и прозрачно!

Было три уровня наблюдений — УИК, затем наблюдатели от политических партий, кандидатов на одномандатников и Общественной палаты, представленной 2090 контролерами. И третий уровень — это видеонаблюдение, которое позволяет в целом увидеть всю систему. Мы стоим на пороге новых цифровых технологий, это позволяет упростить многие вещи. Да, это дорого, но ЦИК пошел на траты, чтобы показать законность, гласность и открытость. Ростелеком внедрил новые технологии. В семи регионах страны внедрено дистанционное электронное голосование. Оно позволяет голосовать через Госуслуги на мобильном устройстве. Скоро так будем голосовать все.

А вот что сказал Николай Бугаев, подводя итоги работы Центра общественного наблюдения:

— Штаб общественного наблюдения заявляет, что выборы в республике прошли открыто, честно, легитимно. На данный момент никаких серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на волеизъявление граждан, не зафиксировано. Были некоторые моменты и замечания, которые никак не изменили ход выборов и голоса граждан. Наша мобильная группа выезжала четыре раза, работала «горячая линия», получили 90 звонков. Хочу поблагодарить Уполномоченного по правам человека Сардану Михайловну Гурьеву, которая нам очень помогла работать. Спасибо всем нашим общественникам, которые трудились все три дня. Все это подтверждает факт легимности для 277 участков. Хочу спасибо всей той армии, которая трудилась все эти дни для обеспечения чистоты выборного процесса. Всех членов Общественной палаты, Центра общественного наблюдения я хочу поблагодарить за обеспечение честного выбора народа.