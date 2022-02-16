Центр неотложной помощи в Триумфе закрывается

В связи существенным сокращением числа обратившихся за медицинской помощью в Центр амбулаторной неотложной помощи в ЦСП «Триумф» на 93% (от 2,5 тысяч до 150 человек), с 19 февраля 2022 года Центр приостанавливает свою деятельность, сообщает тгк Столица. Центр работает по 18 февраля включительно.

После закрытия данного центра, населению в дальнейшем необходимо обращаться в поликлиники по месту жительства. Пациентам, обслуженным в Триумфе в последние дни, будут организованы аудиоконсультации врача поликлиники по месту жительства. По итогам аудиоконсультаций в случае выздоровления пациента, больничные листы будут закрыты удаленно. А при отсутствии динамики или ухудшении состояния больничные продлеваются, также врачом поликлиники будет сделана коррекция лечения с назначением дополнительного обследования. При ухудшении состояния необходимо звонить на номер Единого колл -центра — 122, выбрав переключение в поликлинику по месту жительства.