Центр «Мой бизнес» продолжает прием заявок на бесплатное изготовление ЭЦП и ТЭО

Центр «Мой бизнес» в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» принимает заявки на бесплатное изготовление ЭЦП для документооборота и разработку технико-экономического обоснования (ТЭО).

Наиболее удобным средством защиты электронных документов от искажений, позволяющим при этом однозначно идентифицировать автора документа, является электронная цифровая подпись (ЭЦП).

ЭЦП действует 12 месяцев со дня выдачи и применяется для документооборота, для работы на государственных порталах: nalog.ru, Росреестр, ГИС ЖКХ, Росимущества и др.

В целях развития и поддержки субъектов предпринимательства Центр «Мой бизнес» продолжает прием заявок на бесплатное изготовление электронных подписей (ЭЦП).

Требования к получателям услуги:

юридическое лицо или индивидуальный предприниматель включен в реестр малого и среднего предпринимательства;

юридическое лицо или индивидуальный предприниматель зарегистрирован и осуществляет предпринимательскую деятельность на территории Республики Саха (Якутия);

юридическое лицо или индивидуальный предприниматель не находится в процессе ликвидации, процедуре банкротства, в ее отношении не принято решение о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ, ЕГРИП.

Необходимый пакет документов:

Заявка на оказание услуги (Скачать)

Заполненное и подписанное заявление (Форма заявки для ИП, Форма заявки для ЮЛ);

Копия паспорта;

Копия СНИЛС;

Копия ИНН;

Доверенность на получение ЭЦП на ГАУ РС(Я) «Центр «Мой бизнес» (Форма доверенности для ИП, Форма доверенности для ЮЛ);

Приказ о приеме на работу (о вступлении в должность) в случае назначения директора, не являющегося учредителем юридического лица или являющегося наемным работником индивидуального предпринимателя.

Заявки принимаются по электронной почте – mb@b14.ru, а также бесконтактно (ящик для корреспонденций) по следующим адресу г. Якутск — ул. Кирова, 18, блок Б, (1 этаж) и в Муниципальных районах РС(Я) – по адресам в соответствии с Приложением 2. (http://portal.b14.ru/koronavirus-obshhaya/nefinansovaya-podderzhka/8-besplatnoe-izgotovlenie-etsp/besplatnoe-izgotovlenie-etsp/)

Также ведется прием заявок на разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) с суммарными инвестициями до 10 млн. руб.

Требования к получателям услуги:

Зарегистрированные и осуществляющие предпринимательскую деятельность на территории Республики Саха (Якутия);

Сведения о СМСП внесены в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (https://rmsp.nalog.ru/);

СМСП не находится в процессе ликвидации, должно отсутствовать решение арбитражного суда о признании СМСП банкротом и об открытии конкурсного производства;

Необходимый пакет документов:

Подписанная заявка о предоставлении услуги

Копия паспорта

Заявки принимаются по электронной почте – app.b14@mail.ru, а также бесконтактно (ящик для корреспонденций) по следующим адресу г. Якутск — ул. Кирова, 18, блок Б, (1 этаж) и в Муниципальных районах РС(Я) – по адресам в соответствии с Приложением 2. (http://portal.b14.ru/predostavlenie-uslug-subektam-malogo-i-srednego-predprinimatelstva/)

С более подробной информацией об условиях конкурсного отбора можно ознакомиться на Портале малого и среднего предпринимательства Якутии, по ссылке: http://portal.b14.ru/news/prodolzhaetsya-priem-zayavok-na-besplatnye-uslugi-dlya-predprinimatelej/

Справочная информация по телефону «горячей линии» 88001005880.

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