Центр «Мой бизнес» приглашает принять участие в online-мероприятиях
ГАУ РС(Я) Центр «Мой бизнес» при Министерстве предпринимательства, торговли и туризма РС (Я) приглашает представителей малого и среднего бизнеса, начинающих предпринимателей и самозанятых принять участие в бесплатных обучающих online-мероприятиях.
30 ноября ВЕБИНАР
«Особенности применения ККТ и маркировка товаров в 2020-2021 гг.»
Спикер: Матрена Угапьева – руководитель якутского филиала ООО «Компания «Тензор».
Начало вебинара с 15:00 до 15:40
Программа:
- Подробный разбор изменений в №54-ФЗ «О применении ККТ при осуществлении наличных расчётов».
- Новые требования к оформлению кассового чека, выдаваемого покупателю (физическому лицу).
- Какие еще товары будут подлежать маркировке в ближайшие годы?
- Что нужно для работы с маркировкой?
- Решение «под ключ» от компании «Тензор».
Регистрация доступна по ссылке: https://events.webinar.ru/24090818/7212589
1 декабря МАСТЕР-КЛАСС
«Как самостоятельно составить маркетинговый план?»
Спикер: Алина Алексеева – директор творческой платформы «Пространство», практикующий маркетолог.
Начало мастер-класса с 12:00 до 14:00
Программа:
- Теория: введение в стратегический маркетинг.
- Практика: составление маркетингового плана.
Регистрация доступна по ссылке: https://events.webinar.ru/24090818/7214129
4 декабря МАСТЕР-КЛАСС
«Считаем налоги и сдаем налоговую отчетность ИП»
Спикер: Александра Окорокова – руководитель «НалогЯкт», общественный омбудсмен по налогам при Уполномоченном по защите прав предпринимателей по РС (Я).
Начало мастер-класса с 14:00 до 16:00
Программа:
- Как отчитаться ИП на УСН?
- Что делать, если есть сотрудники? Как платить и как отчитаться?
- Считаем страховые взносы ИП за себя, в том числе и по ставке 1%.
- Считаем упрощенку по минималке – 1%.
- Расчет УСН по ставке 6% – 4% – 2%;
- Считаем УСН по ставке 10%;
- Когда можно сдавать нулевую декларацию по УСН?
Регистрация доступна по ссылке: https://events.webinar.ru/24090818/7134561
Узнать больше о мероприятиях Центра «Мой бизнес» можно на Портале малого и среднего предпринимательства Якутии Portal.b14.ru в сервисе «Календарь мероприятий». ⠀
На все возникающие вопросы по ведению бизнеса и мерам поддержки вам ответят:
- по номеру бесплатной горячей линии 8-800-100-58-80;
- через сервис «Линия прямых обращений» на Портале малого и среднего предпринимательства РС (Я) portal.b14.ru
- через мессенджер Whatsapp по номеру 8-924-873-00-97
+7 (999) 174-67-82