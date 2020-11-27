Центр «Мой бизнес» приглашает принять участие в online-мероприятиях

ГАУ РС(Я) Центр «Мой бизнес» при Министерстве предпринимательства, торговли и туризма РС (Я) приглашает представителей малого и среднего бизнеса, начинающих предпринимателей и самозанятых принять участие в бесплатных обучающих online-мероприятиях.

30 ноября ВЕБИНАР

«Особенности применения ККТ и маркировка товаров в 2020-2021 гг.»

Спикер: Матрена Угапьева – руководитель якутского филиала ООО «Компания «Тензор».

Начало вебинара с 15:00 до 15:40

Программа:

Подробный разбор изменений в №54-ФЗ «О применении ККТ при осуществлении наличных расчётов».

Новые требования к оформлению кассового чека, выдаваемого покупателю (физическому лицу).

Какие еще товары будут подлежать маркировке в ближайшие годы?

Что нужно для работы с маркировкой?

Решение «под ключ» от компании «Тензор».

Регистрация доступна по ссылке: https://events.webinar.ru/24090818/7212589

1 декабря МАСТЕР-КЛАСС

«Как самостоятельно составить маркетинговый план?»

Спикер: Алина Алексеева – директор творческой платформы «Пространство», практикующий маркетолог.

Начало мастер-класса с 12:00 до 14:00

Программа:

Теория: введение в стратегический маркетинг.

Практика: составление маркетингового плана.

Регистрация доступна по ссылке: https://events.webinar.ru/24090818/7214129

4 декабря МАСТЕР-КЛАСС

«Считаем налоги и сдаем налоговую отчетность ИП»

Спикер: Александра Окорокова – руководитель «НалогЯкт», общественный омбудсмен по налогам при Уполномоченном по защите прав предпринимателей по РС (Я).

Начало мастер-класса с 14:00 до 16:00

Программа:

Как отчитаться ИП на УСН?

Что делать, если есть сотрудники? Как платить и как отчитаться?

Считаем страховые взносы ИП за себя, в том числе и по ставке 1%.

Считаем упрощенку по минималке – 1%.

Расчет УСН по ставке 6% – 4% – 2%;

Считаем УСН по ставке 10%;

Когда можно сдавать нулевую декларацию по УСН?

Регистрация доступна по ссылке: https://events.webinar.ru/24090818/7134561

Узнать больше о мероприятиях Центра «Мой бизнес» можно на Портале малого и среднего предпринимательства Якутии Portal.b14.ru в сервисе «Календарь мероприятий». ⠀

На все возникающие вопросы по ведению бизнеса и мерам поддержки вам ответят: