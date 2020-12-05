Центр «Мой бизнес» приглашает принять участие в online-мероприятиях

ГАУ РС(Я) Центр «Мой бизнес» при Министерстве предпринимательства, торговли и туризма РС (Я) приглашает представителей малого и среднего бизнеса, начинающих предпринимателей и самозанятых принять участие в бесплатных обучающих online-мероприятиях.

7 декабря

ВЕБИНАР «Женское предпринимательство: от инстаграм-страницы до 100 кв. м. книжного рая за 2 года»

Спикер: Айсена Сыроватская – основатель книжного магазина «Starbooks» (@starbooks.ykt).

Начало вебинара с 14:00 до 15:00

Программа:

Как выбрать вид бизнеса?

Как начать своё дело без вложений?

На каком этапе можно выходить из онлайн в офлайн?

Как вырасти из 25 квадратов до 100 квадратов за 1,5 года?

Регистрация доступна по ссылке: https://events.webinar.ru/24090818/7400991

8 декабря

МАСТЕР-КЛАСС «Построение финансовой модели бизнес-проекта для эффективного привлечения инвестиций»

Спикер: Александр Уваров – специалист по привлечению инвестиций ООО Центр стандартизации «Рост-Профи».

Начало мастер-класса с 15:00 до 17:00

Программа:

Что такое финансовая модель в бизнес-планировании?

На что обратить внимание при формировании финансовой модели?

Основные примеры ошибок.

Сессия вопросов и ответов.

Практикум – Формирование финансовой модели с участниками.

Регистрация доступна по ссылке: https://events.webinar.ru/24090818/7134677

МАСТЕР-КЛАСС «Деловой Networking «Я – Бренд»

Спикер: Дмитрий Разбегаев – федеральный аккредитованный тренер Министерства экономического развития РФ, управляющий партнер ООО «ASP Group», управляющий партнер Школы Современного Менеджмента «1Hstudy», преподаватель Высшей Школы Бизнеса (РУДН).

Начало мастер-класса с 14:00 до 16:15

Программа:

Networking-часть (знакомство участников).

Мастер-класс быстрой самопрезентации, Elevator-Pitch.

Практические советы по развитию деловых контактов.

Ролевая стратегия «Я — Бренд».

Как понять, кто я и выбрать позиционирование.

Моя стратегия: с чего начать, как продолжить и чем завершить.

Выявление целевой аудитории.

Позиционирование бренда.

Продвижение в социальных сетях и создание имиджа в Instagram, Facebook.

Назначение сетей.

Скрытое и открытое взаимодействие с целевой аудиторией.

Управление коммуникациями в социальных сетях.

Регистрация доступна по ссылке: https://pruffme.com/landing/u1610579/tmp1606734872

9 декабря

МАСТЕР-КЛАСС «Как вырастить эффективного сотрудника»

Спикер: Лидия Кондратьева – владелец компании «Стильмаркет», предприниматель с 20-летним стажем.

Начало мастер-класса с 14:00 до 16:00

Программа:

Три составляющие способности;

Инструменты для эффективной работы сотрудников;

Ключевые ошибки в работе с сотрудниками;

Сессия вопросов и ответов.

Регистрация доступна по ссылке: https://events.webinar.ru/24090818/7212151

МАСТЕР-КЛАСС «Как привлекать и удерживать клиентов»

Спикер: Дмитрий Разбегаев – федеральный аккредитованный тренер Министерства экономического развития РФ, управляющий партнер ООО «ASP Group», управляющий партнер Школы Современного Менеджмента «1Hstudy», преподаватель Высшей Школы Бизнеса (РУДН).

Начало мастер-класса с 14:00 до 16:15

Программа:

Эмоции в бизнесе: причины возникновения и новые возможности.

Основы виральности бизнеса и создания WOW-эффекта.

4 вопроса сарафанного радио.

5 шагов как превратить клиентов в адвокатов бренда.

Как оценить уровень лояльности клиентов.

5 правил WOW-сервиса.

Игровые механики для повышения лояльности клиентов.

Регистрация доступна по ссылке: https://pruffme.com/landing/u1610579/tmp1606735263

11 декабря

ВЕБИНАР «Финансовые инструменты для развития бизнеса»

Спикер: Андрей Гриднев – заместитель управляющего Отделением – Национальным банком по Республике Саха (Якутия) Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации.

Начало вебинара с 15:00 до 16:00

Программа:

Стадии развития бизнеса.

Государственные институты поддержки.

Рыночные инструменты финансирования: собственные средства, краудфандинг, венчурное финансирование, микрофинансирование, банковское кредитование, лизинг, факторинг, выпуск ценных бумаг.

Регистрация доступна по ссылке: https://events.webinar.ru/24090818/7134497

Узнать больше о мероприятиях Центра «Мой бизнес» можно на Портале малого и среднего предпринимательства Якутии Portal.b14.ru в сервисе «Календарь мероприятий». ⠀

На все возникающие вопросы по ведению бизнеса и мерам поддержки вам ответят: