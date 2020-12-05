Центр «Мой бизнес» приглашает принять участие в online-мероприятиях
ГАУ РС(Я) Центр «Мой бизнес» при Министерстве предпринимательства, торговли и туризма РС (Я) приглашает представителей малого и среднего бизнеса, начинающих предпринимателей и самозанятых принять участие в бесплатных обучающих online-мероприятиях.
7 декабря
ВЕБИНАР «Женское предпринимательство: от инстаграм-страницы до 100 кв. м. книжного рая за 2 года»
Спикер: Айсена Сыроватская – основатель книжного магазина «Starbooks» (@starbooks.ykt).
Начало вебинара с 14:00 до 15:00
Программа:
- Как выбрать вид бизнеса?
- Как начать своё дело без вложений?
- На каком этапе можно выходить из онлайн в офлайн?
- Как вырасти из 25 квадратов до 100 квадратов за 1,5 года?
Регистрация доступна по ссылке: https://events.webinar.ru/24090818/7400991
8 декабря
МАСТЕР-КЛАСС «Построение финансовой модели бизнес-проекта для эффективного привлечения инвестиций»
Спикер: Александр Уваров – специалист по привлечению инвестиций ООО Центр стандартизации «Рост-Профи».
Начало мастер-класса с 15:00 до 17:00
Программа:
- Что такое финансовая модель в бизнес-планировании?
- На что обратить внимание при формировании финансовой модели?
- Основные примеры ошибок.
- Сессия вопросов и ответов.
- Практикум – Формирование финансовой модели с участниками.
Регистрация доступна по ссылке: https://events.webinar.ru/24090818/7134677
МАСТЕР-КЛАСС «Деловой Networking «Я – Бренд»
Спикер: Дмитрий Разбегаев – федеральный аккредитованный тренер Министерства экономического развития РФ, управляющий партнер ООО «ASP Group», управляющий партнер Школы Современного Менеджмента «1Hstudy», преподаватель Высшей Школы Бизнеса (РУДН).
Начало мастер-класса с 14:00 до 16:15
Программа:
- Networking-часть (знакомство участников).
- Мастер-класс быстрой самопрезентации, Elevator-Pitch.
- Практические советы по развитию деловых контактов.
- Ролевая стратегия «Я — Бренд».
- Как понять, кто я и выбрать позиционирование.
- Моя стратегия: с чего начать, как продолжить и чем завершить.
- Выявление целевой аудитории.
- Позиционирование бренда.
- Продвижение в социальных сетях и создание имиджа в Instagram, Facebook.
- Назначение сетей.
- Скрытое и открытое взаимодействие с целевой аудиторией.
- Управление коммуникациями в социальных сетях.
Регистрация доступна по ссылке: https://pruffme.com/landing/u1610579/tmp1606734872
9 декабря
МАСТЕР-КЛАСС «Как вырастить эффективного сотрудника»
Спикер: Лидия Кондратьева – владелец компании «Стильмаркет», предприниматель с 20-летним стажем.
Начало мастер-класса с 14:00 до 16:00
Программа:
- Три составляющие способности;
- Инструменты для эффективной работы сотрудников;
- Ключевые ошибки в работе с сотрудниками;
- Сессия вопросов и ответов.
Регистрация доступна по ссылке: https://events.webinar.ru/24090818/7212151
МАСТЕР-КЛАСС «Как привлекать и удерживать клиентов»
Спикер: Дмитрий Разбегаев – федеральный аккредитованный тренер Министерства экономического развития РФ, управляющий партнер ООО «ASP Group», управляющий партнер Школы Современного Менеджмента «1Hstudy», преподаватель Высшей Школы Бизнеса (РУДН).
Начало мастер-класса с 14:00 до 16:15
Программа:
- Эмоции в бизнесе: причины возникновения и новые возможности.
- Основы виральности бизнеса и создания WOW-эффекта.
- 4 вопроса сарафанного радио.
- 5 шагов как превратить клиентов в адвокатов бренда.
- Как оценить уровень лояльности клиентов.
- 5 правил WOW-сервиса.
- Игровые механики для повышения лояльности клиентов.
Регистрация доступна по ссылке: https://pruffme.com/landing/u1610579/tmp1606735263
11 декабря
ВЕБИНАР «Финансовые инструменты для развития бизнеса»
Спикер: Андрей Гриднев – заместитель управляющего Отделением – Национальным банком по Республике Саха (Якутия) Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации.
Начало вебинара с 15:00 до 16:00
Программа:
- Стадии развития бизнеса.
- Государственные институты поддержки.
- Рыночные инструменты финансирования: собственные средства, краудфандинг, венчурное финансирование, микрофинансирование, банковское кредитование, лизинг, факторинг, выпуск ценных бумаг.
Регистрация доступна по ссылке: https://events.webinar.ru/24090818/7134497
Узнать больше о мероприятиях Центра «Мой бизнес» можно на Портале малого и среднего предпринимательства Якутии Portal.b14.ru в сервисе «Календарь мероприятий». ⠀
На все возникающие вопросы по ведению бизнеса и мерам поддержки вам ответят:
- по номеру бесплатной горячей линии 8-800-100-58-80;
- через сервис «Линия прямых обращений» на Портале малого и среднего предпринимательства РС (Я) portal.b14.ru
- через мессенджер Whatsapp по номеру 8-924-873-00-97
+7 (999) 174-67-82