05.12.2020
17:46
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Экономика

Центр «Мой бизнес» приглашает принять участие в online-мероприятиях

ГАУ РС(Я) Центр «Мой бизнес» при Министерстве предпринимательства, торговли и туризма РС (Я) приглашает представителей малого и среднего бизнеса, начинающих предпринимателей и самозанятых принять участие в бесплатных обучающих online-мероприятиях.

7 декабря

ВЕБИНАР «Женское предпринимательство: от инстаграм-страницы до 100 кв. м. книжного рая за 2 года»

Спикер: Айсена Сыроватская – основатель книжного магазина «Starbooks» (@starbooks.ykt).

Начало вебинара с 14:00 до 15:00

Программа:

  • Как выбрать вид бизнеса?
  • Как начать своё дело без вложений?
  • На каком этапе можно выходить из онлайн в офлайн?
  • Как вырасти из 25 квадратов до 100 квадратов за 1,5 года?

Регистрация доступна по ссылке: https://events.webinar.ru/24090818/7400991  

8 декабря

МАСТЕР-КЛАСС «Построение финансовой модели бизнес-проекта для эффективного привлечения инвестиций»

Спикер: Александр Уваров – специалист по привлечению инвестиций ООО Центр стандартизации «Рост-Профи».

Начало мастер-класса с 15:00 до 17:00

Программа:

  • Что такое финансовая модель в бизнес-планировании?
  • На что обратить внимание при формировании финансовой модели?
  • Основные примеры ошибок.
  • Сессия вопросов и ответов.
  • Практикум – Формирование финансовой модели с участниками.

Регистрация доступна по ссылке: https://events.webinar.ru/24090818/7134677

МАСТЕР-КЛАСС «Деловой Networking «Я – Бренд»

Спикер: Дмитрий Разбегаев – федеральный аккредитованный тренер Министерства экономического развития РФ, управляющий партнер ООО «ASP Group», управляющий партнер Школы Современного Менеджмента «1Hstudy», преподаватель Высшей Школы Бизнеса (РУДН).

Начало мастер-класса с 14:00 до 16:15

Программа:

  • Networking-часть (знакомство участников).
  • Мастер-класс быстрой самопрезентации, Elevator-Pitch.
  • Практические советы по развитию деловых контактов.
  • Ролевая стратегия «Я — Бренд».
  • Как понять, кто я и выбрать позиционирование.
  • Моя стратегия: с чего начать, как продолжить и чем завершить.
  • Выявление целевой аудитории.
  • Позиционирование бренда.
  • Продвижение в социальных сетях и создание имиджа в Instagram, Facebook.
  • Назначение сетей.
  • Скрытое и открытое взаимодействие с целевой аудиторией.
  • Управление коммуникациями в социальных сетях.

Регистрация доступна по ссылке: https://pruffme.com/landing/u1610579/tmp1606734872

9 декабря

МАСТЕР-КЛАСС «Как вырастить эффективного сотрудника»

Спикер: Лидия Кондратьева – владелец компании «Стильмаркет», предприниматель с 20-летним стажем.

Начало мастер-класса с 14:00 до 16:00

Программа:

  • Три составляющие способности;
  • Инструменты для эффективной работы сотрудников;
  • Ключевые ошибки в работе с сотрудниками;
  • Сессия вопросов и ответов.

Регистрация доступна по ссылке: https://events.webinar.ru/24090818/7212151

МАСТЕР-КЛАСС «Как привлекать и удерживать клиентов»

Спикер: Дмитрий Разбегаев – федеральный аккредитованный тренер Министерства экономического развития РФ, управляющий партнер ООО «ASP Group», управляющий партнер Школы Современного Менеджмента «1Hstudy», преподаватель Высшей Школы Бизнеса (РУДН).

Начало мастер-класса с 14:00 до 16:15

Программа:

  • Эмоции в бизнесе: причины возникновения и новые возможности.
  • Основы виральности бизнеса и создания WOW-эффекта.
  • 4 вопроса сарафанного радио.
  • 5 шагов как превратить клиентов в адвокатов бренда.
  • Как оценить уровень лояльности клиентов.
  • 5 правил WOW-сервиса.
  • Игровые механики для повышения лояльности клиентов.

Регистрация доступна по ссылке: https://pruffme.com/landing/u1610579/tmp1606735263

11 декабря

ВЕБИНАР «Финансовые инструменты для развития бизнеса»

Спикер: Андрей Гриднев – заместитель управляющего Отделением – Национальным банком по Республике Саха (Якутия) Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации.

Начало вебинара с 15:00 до 16:00

Программа:

  • Стадии развития бизнеса.
  • Государственные институты поддержки.
  • Рыночные инструменты финансирования: собственные средства, краудфандинг, венчурное финансирование, микрофинансирование, банковское кредитование, лизинг, факторинг, выпуск ценных бумаг.

Регистрация доступна по ссылке: https://events.webinar.ru/24090818/7134497

Узнать больше о мероприятиях Центра «Мой бизнес» можно на Портале малого и среднего предпринимательства Якутии Portal.b14.ru в сервисе «Календарь мероприятий». ⠀

На все возникающие вопросы по ведению бизнеса и мерам поддержки вам ответят:

  • по номеру бесплатной горячей линии 8-800-100-58-80;
  • через сервис «Линия прямых обращений» на Портале малого и среднего предпринимательства РС (Я) portal.b14.ru
  • через мессенджер Whatsapp по номеру 8-924-873-00-97

Фото: ГАУ РС (Я) Центр «Мой бизнес»
Источник: ГАУ РС (Я) Центр «Мой бизнес»
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
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