Центр «Мой бизнес» приглашает принять участие в онлайн-мероприятиях

ГАУ РС(Я) Центр «Мой бизнес» при Министерстве предпринимательства, торговли и туризма РС (Я) приглашает представителей малого и среднего бизнеса, начинающих предпринимателей и самозанятых принять участие в бесплатных обучающих online-мероприятиях.

24 декабря

ВЕБИНАР «Страх публичных выступлений»

Спикер: Алена Шкулепо – Бизнес-тренер по коммуникации, управлению и продажам, бизнес-психолог, HR.

Начало вебинара с 14:00 до 15:00

Программа:

Регистрация доступна по ссылке: https://events.webinar.ru/24090818/7635927

25 декабря

ВЕБИНАР о внедрении СанПиН 2.3/2.4.3590-20 на тему «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

Спикер: Наталья Кондратьева, врач по общей гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)».

Начало вебинара с 14:00 до 15:00

Программа:

о внедрении нового СанПиН;

о профессиональном гигиеническом обучении, в том числе на онлайн платформе ГИГТЕСТ.РУ;

рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции в организациях общественного питания.

Регистрация доступна по ссылке: https://events.webinar.ru/24090818/7635809

Узнать больше о мероприятиях Центра «Мой бизнес» можно на Портале малого и среднего предпринимательства Якутии Portal.b14.ru в сервисе «Календарь мероприятий». ⠀

На все возникающие вопросы по ведению бизнеса и мерам поддержки вам ответят: