Центр «Мой бизнес» приглашает принять участие в онлайн-мероприятиях
ГАУ РС(Я) Центр «Мой бизнес» при Министерстве предпринимательства, торговли и туризма РС (Я) приглашает представителей малого и среднего бизнеса, начинающих предпринимателей и самозанятых принять участие в бесплатных обучающих online-мероприятиях.
24 декабря
ВЕБИНАР «Страх публичных выступлений»
Спикер: Алена Шкулепо – Бизнес-тренер по коммуникации, управлению и продажам, бизнес-психолог, HR.
Начало вебинара с 14:00 до 15:00
Программа:
Регистрация доступна по ссылке: https://events.webinar.ru/24090818/7635927
25 декабря
ВЕБИНАР о внедрении СанПиН 2.3/2.4.3590-20 на тему «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»
Спикер: Наталья Кондратьева, врач по общей гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)».
Начало вебинара с 14:00 до 15:00
Программа:
- о внедрении нового СанПиН;
- о профессиональном гигиеническом обучении, в том числе на онлайн платформе ГИГТЕСТ.РУ;
- рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции в организациях общественного питания.
Регистрация доступна по ссылке: https://events.webinar.ru/24090818/7635809
Узнать больше о мероприятиях Центра «Мой бизнес» можно на Портале малого и среднего предпринимательства Якутии Portal.b14.ru в сервисе «Календарь мероприятий». ⠀
На все возникающие вопросы по ведению бизнеса и мерам поддержки вам ответят:
- по номеру бесплатной горячей линии 8-800-100-58-80;
- через сервис «Линия прямых обращений» на Портале малого и среднего предпринимательства РС (Я) portal.b14.ru
- через мессенджер Whatsapp по номеру 8-924-873-00-97
+7 (999) 174-67-82