Центр «Мой бизнес» приглашает принять участие в бесплатных мероприятиях
ГАУ РС(Я) Центр «Мой бизнес» при Министерстве предпринимательства, торговли и туризма РС (Я) приглашает представителей малого и среднего бизнеса, начинающих предпринимателей и самозанятых принять участие в бесплатных обучающих мероприятиях.
5 апреля
ВЕБИНАР «Digital-маркетинг. Как создать бесплатный лендинг для бизнеса»
Начало с 14:00 до 15:00 (по местному времени).
Программа:
- Краткий обзор видов веб-сайтов для бизнеса. Начало работы в Readymag;
- Создание лендинга. Основные блоки и инструменты. Десктоп + Мобильная версия;
- Публикация. Доменное имя. Хостинг.
Спикер: Айаан Тумусов – UX-дизайнер управления маркетинга и развития продуктов департамента корпоративного бизнеса АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО.
Регистрация доступна по ссылке:https://forms.gle/UQnbFejXUmssd9Xy7
*Ссылка для подключения к вебинару будет отправлена на указанную электронную почту.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОЕКТ «Папа-предприниматель»
Программа курса «Папа-предприниматель» разработана ГАУ РС (Я) «Центр «Мой бизнес» при Министерстве предпринимательства, торговли и туризма Якутии. Обучение в проекте ведется в форме очного тренинга (интенсива) по основам предпринимательства и эффективного управления бизнесом. Его проводят опытные бизнес-тренеры и представители региональных структур поддержки малого бизнеса.
Регистрация участников начнется в 9:30, открытие в 10:00.
Программа курса:
- Как определить свой рынок и целевую аудиторию;
- Как построить бизнес-модель и рассчитать финансовый план;
- Как не ошибиться в выборе налоговой системы;
- Как выстроить грамотный маркетинг и продвижение своего продукта;
- Как провести эффектную презентацию собственного проекта.
5-дневный курс состоится в г.Якутск с 5 по 9 апреля в Центре «Мой Бизнес» по адресу: пер. Энергетиков, д. 2а.
6 апреля
ПРЯМОЙ ЭФИР «Услуги по коммерческой аренде помещений»
Начало с 14:00 до 15:00 (по местному времени).
Программа:
- Услуги коворкинга (индивидуальное оборудованное рабочее место);
- Услуги большого конференц-зала;
- Услуги малого конференц-зала;
- Услуги переговорной комнаты;
- Коммерческая аренда помещения.
Прямой эфир пройдет на странице ГАУ РС (Я) «Центр «Мой бизнес» @moibiz14 в Instagram.
8 апреля
ВЕБИНАР «Применение налога на профессиональный доход. Государственная поддержка самозанятых»
Начало c 14:00 до 15:00.
Эксперт расскажет:
- О налоге на профессиональный доход (НПД);
- О приложении «Мой налог»;
- О государственной поддержке самозанятых.
Спикер: Наталья Мазайтис -заместитель начальника отдела работы с налогоплательщиками Межрайонной ИФНС России №5 по Республике Саха (Якутия).
Регистрация доступна по ссылке: https://forms.gle/k4zWNP5H5iARV5287
*Ссылка для подключения к вебинару будет отправлена на указанную электронную почту.
На все возникающие вопросы по ведению бизнеса и мерам поддержки вам ответят:
- по номеру бесплатной горячей линии 8-800-100-58-80;
- через сервис «Линия прямых обращений» на Портале малого и среднего предпринимательства РС (Я) portal.b14.ru;
- через мессенджер Whatsapp по номеру 8-924-873-00-97.
+7 (999) 174-67-82