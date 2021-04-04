04.04.2021
11:20
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Экономика

Центр «Мой бизнес» приглашает принять участие в бесплатных мероприятиях

ГАУ РС(Я) Центр «Мой бизнес» при Министерстве предпринимательства, торговли и туризма РС (Я) приглашает представителей малого и среднего бизнеса, начинающих предпринимателей и самозанятых принять участие в бесплатных обучающих мероприятиях.

5 апреля

ВЕБИНАР «Digital-маркетинг. Как создать бесплатный лендинг для бизнеса»

         Начало с 14:00 до 15:00 (по местному времени).

         Программа:

  • Краткий обзор видов веб-сайтов для бизнеса. Начало работы в Readymag;
  • Создание лендинга. Основные блоки и инструменты. Десктоп + Мобильная версия;
  • Публикация. Доменное имя. Хостинг.

         Спикер: Айаан Тумусов – UX-дизайнер управления маркетинга и развития продуктов департамента корпоративного бизнеса АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО.

         Регистрация доступна по ссылке:https://forms.gle/UQnbFejXUmssd9Xy7

         *Ссылка для подключения к вебинару будет отправлена на указанную электронную почту.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОЕКТ «Папа-предприниматель»

​         Программа курса «Папа-предприниматель» разработана ГАУ РС (Я) «Центр «Мой бизнес» при Министерстве предпринимательства, торговли и туризма Якутии. Обучение в проекте ведется в форме очного тренинга (интенсива) по основам предпринимательства и эффективного управления бизнесом. Его проводят опытные бизнес-тренеры и представители региональных структур поддержки малого бизнеса.

         Регистрация участников начнется в 9:30, открытие в 10:00.

​         Программа курса:

  • Как определить свой рынок и целевую аудиторию;
  • Как построить бизнес-модель и рассчитать финансовый план;
  • Как не ошибиться в выборе налоговой системы;
  • Как выстроить грамотный маркетинг и продвижение своего продукта;
  • Как провести эффектную презентацию собственного проекта.

​         5-дневный курс состоится в г.Якутск с 5 по 9 апреля в Центре «Мой Бизнес» по адресу: пер. Энергетиков, д. 2а.

6 апреля

ПРЯМОЙ ЭФИР «Услуги по коммерческой аренде помещений»

    Начало с 14:00 до 15:00 (по местному времени).

    Программа:

  • Услуги коворкинга (индивидуальное оборудованное рабочее место);
  • Услуги большого конференц-зала;
  • Услуги малого конференц-зала;
  • Услуги переговорной комнаты;
  • Коммерческая аренда помещения.

 Прямой эфир пройдет на странице ГАУ РС (Я) «Центр «Мой бизнес» @moibiz14 в Instagram.

8 апреля

ВЕБИНАР «Применение налога на профессиональный доход. Государственная поддержка самозанятых»

Начало c 14:00 до 15:00.

Эксперт расскажет:

  • О налоге на профессиональный доход (НПД);
  • О приложении «Мой налог»;
  • О государственной поддержке самозанятых.

         Спикер: Наталья Мазайтис -заместитель начальника отдела работы с налогоплательщиками Межрайонной ИФНС России №5 по Республике Саха (Якутия).

         Регистрация доступна по ссылке: https://forms.gle/k4zWNP5H5iARV5287

         *Ссылка для подключения к вебинару будет отправлена на указанную электронную почту.

На все возникающие вопросы по ведению бизнеса и мерам поддержки вам ответят:

  • по номеру бесплатной горячей линии 8-800-100-58-80;
  • через сервис «Линия прямых обращений» на Портале малого и среднего предпринимательства РС (Я) portal.b14.ru;
  • через мессенджер Whatsapp по номеру 8-924-873-00-97.
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
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