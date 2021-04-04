Центр «Мой бизнес» приглашает принять участие в бесплатных мероприятиях

ГАУ РС(Я) Центр «Мой бизнес» при Министерстве предпринимательства, торговли и туризма РС (Я) приглашает представителей малого и среднего бизнеса, начинающих предпринимателей и самозанятых принять участие в бесплатных обучающих мероприятиях.

5 апреля

ВЕБИНАР «Digital-маркетинг. Как создать бесплатный лендинг для бизнеса»

Начало с 14:00 до 15:00 (по местному времени).

Программа:

Краткий обзор видов веб-сайтов для бизнеса. Начало работы в Readymag;

Создание лендинга. Основные блоки и инструменты. Десктоп + Мобильная версия;

Публикация. Доменное имя. Хостинг.

Спикер: Айаан Тумусов – UX-дизайнер управления маркетинга и развития продуктов департамента корпоративного бизнеса АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО.

Регистрация доступна по ссылке:https://forms.gle/UQnbFejXUmssd9Xy7

*Ссылка для подключения к вебинару будет отправлена на указанную электронную почту.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОЕКТ «Папа-предприниматель»

​ Программа курса «Папа-предприниматель» разработана ГАУ РС (Я) «Центр «Мой бизнес» при Министерстве предпринимательства, торговли и туризма Якутии. Обучение в проекте ведется в форме очного тренинга (интенсива) по основам предпринимательства и эффективного управления бизнесом. Его проводят опытные бизнес-тренеры и представители региональных структур поддержки малого бизнеса.

Регистрация участников начнется в 9:30, открытие в 10:00.

​ Программа курса:

Как определить свой рынок и целевую аудиторию;

Как построить бизнес-модель и рассчитать финансовый план;

Как не ошибиться в выборе налоговой системы;

Как выстроить грамотный маркетинг и продвижение своего продукта;

Как провести эффектную презентацию собственного проекта.

​ 5-дневный курс состоится в г.Якутск с 5 по 9 апреля в Центре «Мой Бизнес» по адресу: пер. Энергетиков, д. 2а.

6 апреля

ПРЯМОЙ ЭФИР «Услуги по коммерческой аренде помещений»

Начало с 14:00 до 15:00 (по местному времени).

Программа:

Услуги коворкинга (индивидуальное оборудованное рабочее место);

Услуги большого конференц-зала;

Услуги малого конференц-зала;

Услуги переговорной комнаты;

Коммерческая аренда помещения.

Прямой эфир пройдет на странице ГАУ РС (Я) «Центр «Мой бизнес» @moibiz14 в Instagram.

8 апреля

ВЕБИНАР «Применение налога на профессиональный доход. Государственная поддержка самозанятых»

Начало c 14:00 до 15:00.

Эксперт расскажет:

О налоге на профессиональный доход (НПД);

О приложении «Мой налог»;

О государственной поддержке самозанятых.

Спикер: Наталья Мазайтис -заместитель начальника отдела работы с налогоплательщиками Межрайонной ИФНС России №5 по Республике Саха (Якутия).

Регистрация доступна по ссылке: https://forms.gle/k4zWNP5H5iARV5287

*Ссылка для подключения к вебинару будет отправлена на указанную электронную почту.

На все возникающие вопросы по ведению бизнеса и мерам поддержки вам ответят: