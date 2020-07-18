Центр «Мой бизнес» приглашает на горячие линии и бесплатные вебинары

Центр «Мой бизнес» в период с 20 по 24 июля организует бесплатные мероприятия в целях информационной, консультационной и образовательной поддержки субъектов малого и среднего бизнеса Якутии.

20 июля — ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ «Снижение административного давления на бизнес в 2020 году»

С 14:00 до 16:00 руководитель Общественной приемной при Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Республике Саха (Якутия) аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Саха (Якутия) Сардаана Платонова расскажет предпринимателям:

• об особенностях государственного и муниципального контроля, а также о начатых и приостановленных проверках в 2020 году;

• об обжаловании результатов проверок;

• об актах, действиях (бездействиях) государственных и муниципальных органов, иных органов и организаций, осуществляющих их функции, ограничивающих конкуренцию.

Горячая линия будет доступна по номеру: +7 (984) 117 46 86

22 июля — ВЕБИНАР «SMARTBOOKS: от якутской идеи до российского цифрового издательства»

С 15:00 до 16:00 генеральный директор ООО «Мультидитек», руководитель проекта SMARTBOOKS Таисия Тарабукина расскажет:

• какие сертификаты и требования необходимы для выхода и продвижения на международных маркетплейсах;

• какую поддержку может получить IT-стартап в Якутии;

• об опыте работы с местными, российскими и международными маркет-плейсами;

• Как создать конкурентный IT-продукт в Якутии.

Регистрация на вебинар доступна до 22 июля включительно по ссылке https://events.webinar.ru/24090818/5636563

24 июля — ВЕБИНАР «Секреты управления персоналом: от подбора до мотивации»

С 14:00 до 15:00 от бизнес-психолога, бизнес-тренера, сертифицированного коуча ICF, HR с 10-летним опытом работы в сфере управления персоналом в различных отраслях бизнеса Алены Шкулепо @alenashku вы узнаете:

• тонкости подбора персонала;

• адаптация и обучение;

• мотивация на достижения;

• эффективный контроль.

Регистрация на вебинар доступна до 22 июля включительно по ссылке https://events.webinar.ru/24090818/5663071

По всем вопросам вам ответят:

• по номеру бесплатной горячей линии 8-800-100-58-80;

• через сервис «Линия прямых обращений» на Портале малого и среднего предпринимательства РС (Я) portal.b14.ru;

• через мессенджер Whatsapp по номеру 8-924-873-00-97, сообщает ГАУ РС (Я) «Центр «Мой бизнес».