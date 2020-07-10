10.07.2020
17:15
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Экономика

Центр «Мой бизнес» приглашает на бесплатные вебинары

Центр «Мой бизнес» в период с 13 по 16 июля организует бесплатные мероприятия в целях информационной, консультационной и образовательной поддержки субъектов малого и среднего бизнеса Якутии.

13 июлягорячая линия «Рекомендации по организации работы по профилактике COVID-19»

С 14:00 до 16:00 врач по общей гигиене отдела гигиенической подготовки и аттестации ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РС(Я)» Наталья Кондратьева ответит на вопросы предпринимателей о мерах по организации работы по профилактике COVID-19.

Горячая линия будет доступна по номеру: +7 (4112) 21-10-53

15 июля — вебинар «Технические документы, необходимые для производства продуктов питания и товаров»

С 15:00 до 16:00 руководитель АНО «Центр качества Якутии» Виктория Васильева поможет разобраться в вопросах:

  • Какие документы относятся к техническим документам предприятия и для чего они нужны?
  • Обязан ли производитель продукции разрабатывать технические документы?
  • Об утверждённых нормативах разработки технических документов.
  • Кто в предприятии должен разработать технический документ?
  • О распространенных ошибках при разработке технических документов.

Регистрация на вебинар доступна до 15 июля включительно по ссылке https://events.webinar.ru/24090818/5597953

16 июля вебинар «Секреты успешного выступления»

С 14:00 до 15:30 руководитель Учебного центра «Искусство убеждать», бизнес-тренер и коуч, филолог, эксперт по публичным выступлениям с 20-летним профессиональным стажем Анна Яковлева расскажет о том, как быть тренером по публичным выступлениям для себя и для других. А также откроет секрет ШЕСТИ основных параметров, на которые слушатели обращают внимание в первые 15 секунд Вашей речи.

Регистрация на вебинар доступна до 16 июля включительно по ссылке https://events.webinar.ru/24090818/5615473 

Подробную информацию по интересующим мероприятиям можно найти на Портале малого и среднего предпринимательства Якутии Portal.b14.ru в сервисе «Календарь событий».

По всем вопросам вам ответят:

  • по номеру бесплатной горячей линии 8-800-100-58-80;
  • через сервис «Линия прямых обращений» на Портале малого и среднего предпринимательства РС (Я) portal.b14.ru;
  • через мессенджер Whatsapp по номеру 8-924-873-00-97, сообщает ГАУ РС (Я) «Центр «Мой бизнес».

Источник: ГАУ РС (Я) "Центр "Мой бизнес"
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