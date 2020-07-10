Центр «Мой бизнес» приглашает на бесплатные вебинары

Центр «Мой бизнес» в период с 13 по 16 июля организует бесплатные мероприятия в целях информационной, консультационной и образовательной поддержки субъектов малого и среднего бизнеса Якутии.

13 июля — горячая линия «Рекомендации по организации работы по профилактике COVID-19»

С 14:00 до 16:00 врач по общей гигиене отдела гигиенической подготовки и аттестации ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РС(Я)» Наталья Кондратьева ответит на вопросы предпринимателей о мерах по организации работы по профилактике COVID-19.

Горячая линия будет доступна по номеру: +7 (4112) 21-10-53

15 июля — вебинар «Технические документы, необходимые для производства продуктов питания и товаров»

С 15:00 до 16:00 руководитель АНО «Центр качества Якутии» Виктория Васильева поможет разобраться в вопросах:

Какие документы относятся к техническим документам предприятия и для чего они нужны?

Обязан ли производитель продукции разрабатывать технические документы?

Об утверждённых нормативах разработки технических документов.

Кто в предприятии должен разработать технический документ?

О распространенных ошибках при разработке технических документов.

Регистрация на вебинар доступна до 15 июля включительно по ссылке https://events.webinar.ru/24090818/5597953

16 июля — вебинар «Секреты успешного выступления»

С 14:00 до 15:30 руководитель Учебного центра «Искусство убеждать», бизнес-тренер и коуч, филолог, эксперт по публичным выступлениям с 20-летним профессиональным стажем Анна Яковлева расскажет о том, как быть тренером по публичным выступлениям для себя и для других. А также откроет секрет ШЕСТИ основных параметров, на которые слушатели обращают внимание в первые 15 секунд Вашей речи.

Регистрация на вебинар доступна до 16 июля включительно по ссылке https://events.webinar.ru/24090818/5615473

Подробную информацию по интересующим мероприятиям можно найти на Портале малого и среднего предпринимательства Якутии Portal.b14.ru в сервисе «Календарь событий».

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