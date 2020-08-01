Центр «Мой бизнес» приглашает на бесплатные вебинары и горячие линии

Центр «Мой бизнес» в период с 3 по 7 августа организует бесплатные мероприятия в целях информационной, консультационной и образовательной поддержки субъектов малого и среднего бизнеса Якутии.

3 августа — ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ «Субсидирование и предоставление отсрочек (рассрочек) бизнесу»

Время проведения: с 14:00 до 16:00

Заместитель начальника отдела урегулирования задолженности Управления УФНС России Мария Руфова расскажет о федеральных мерах поддержки субъектов МСП: отсрочках (рассрочках) по уплате налогов и страховых взносов.

Горячая линия будет доступна по номеру: 8 (924) 873-00-43

Заместитель начальника отдела работы с налогоплательщиками УФНС России по РС(Я) Мария Щербакова поможет разобраться в порядке предоставления субсидий из федерального бюджета на проведение мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции, установленных Постановлением Правительства РФ от 02.07.2020 №976.

Горячая линия будет доступна по номеру: +7 (914) 271-58-35

6 августа — ВЕБИНАР «Порядок расчета страховых взносов ИП при УСН»

С 14:00 руководитель агентства по защите прав налогоплательщиков «НалогЯкт» и общественный омбудсмен по налогам при Уполномоченном по защите прав предпринимателей по РС (Я) Александра Окорокова расскажет:

О правилах исчисления и уплаты страховых взносов ИП.

О порядке расчета дополнительных взносах на ОПС.

Как предпринимателю правильно посчитать величину облагаемого дохода.

Регистрация на вебинар доступна до 6 августа включительно по ссылке https://events.webinar.ru/24090818/5754267

7 августа — ВЕБИНАР «Что такое бренд и как его создать?»

С 14:00 до 15:00 предприниматель, основатель и руководитель ТПК «Камелек», общественный деятель и меценат, амбассадор бренда «Мой бизнес» Ольга Григорьева в прямом эфирерасскажет:

Почему важно и нужно создавать бренд?

Как предпринимателю вывести своё дело на уровень собственного бренда?

Какую роль играет личность владельца в успехе дела?

Какие инструменты помогают компании «Камелек» поддерживать показатели?

Как сделать так, чтобы кризис стал стимулом для развития и роста?

Кроме того, ЗА САМЫЙ ИНТЕРЕСНЫЙ ВОПРОС ВО ВРЕМЯ ВЕБИНАРА, автор получит подарок от ТПК «Камелек»!

Регистрация на вебинар доступна до 7 августа включительно по ссылке https://events.webinar.ru/24090818/5663071

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