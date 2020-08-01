Центр «Мой бизнес» приглашает на бесплатные вебинары и горячие линии
Центр «Мой бизнес» в период с 3 по 7 августа организует бесплатные мероприятия в целях информационной, консультационной и образовательной поддержки субъектов малого и среднего бизнеса Якутии.
3 августа — ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ «Субсидирование и предоставление отсрочек (рассрочек) бизнесу»
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Заместитель начальника отдела урегулирования задолженности Управления УФНС России Мария Руфова расскажет о федеральных мерах поддержки субъектов МСП: отсрочках (рассрочках) по уплате налогов и страховых взносов.
Горячая линия будет доступна по номеру: 8 (924) 873-00-43
Заместитель начальника отдела работы с налогоплательщиками УФНС России по РС(Я) Мария Щербакова поможет разобраться в порядке предоставления субсидий из федерального бюджета на проведение мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции, установленных Постановлением Правительства РФ от 02.07.2020 №976.
Горячая линия будет доступна по номеру: +7 (914) 271-58-35
6 августа — ВЕБИНАР «Порядок расчета страховых взносов ИП при УСН»
С 14:00 руководитель агентства по защите прав налогоплательщиков «НалогЯкт» и общественный омбудсмен по налогам при Уполномоченном по защите прав предпринимателей по РС (Я) Александра Окорокова расскажет:
- О правилах исчисления и уплаты страховых взносов ИП.
- О порядке расчета дополнительных взносах на ОПС.
- Как предпринимателю правильно посчитать величину облагаемого дохода.
Регистрация на вебинар доступна до 6 августа включительно по ссылке https://events.webinar.ru/24090818/5754267
7 августа — ВЕБИНАР «Что такое бренд и как его создать?»
С 14:00 до 15:00 предприниматель, основатель и руководитель ТПК «Камелек», общественный деятель и меценат, амбассадор бренда «Мой бизнес» Ольга Григорьева в прямом эфирерасскажет:
- Почему важно и нужно создавать бренд?
- Как предпринимателю вывести своё дело на уровень собственного бренда?
- Какую роль играет личность владельца в успехе дела?
- Какие инструменты помогают компании «Камелек» поддерживать показатели?
- Как сделать так, чтобы кризис стал стимулом для развития и роста?
Кроме того, ЗА САМЫЙ ИНТЕРЕСНЫЙ ВОПРОС ВО ВРЕМЯ ВЕБИНАРА, автор получит подарок от ТПК «Камелек»!
Регистрация на вебинар доступна до 7 августа включительно по ссылке https://events.webinar.ru/24090818/5663071
По всем вопросам вам ответят:
- по номеру бесплатной горячей линии 8-800-100-58-80;
- через сервис «Линия прямых обращений» на Портале малого и среднего предпринимательства РС (Я) portal.b14.ru;
- через мессенджер Whatsapp по номеру 8-924-873-00-97, сообщает ГАУ РС (Я) «Центр «Мой бизнес».
+7 (999) 174-67-82