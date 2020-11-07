Центр «Мой бизнес» приглашает на бесплатные вебинары
ГАУ РС(Я) Центр «Мой бизнес» при Министерстве предпринимательства, торговли и туризма РС (Я) приглашает представителей малого и среднего бизнеса, начинающих предпринимателей и граждан Якутии принять участие в бесплатных обучающих online-мероприятиях.
9 ноября ВЕБИНАР
«SMM для коммерческих аккаунтов в Instagram»
Instagram — это не только одна из самых популярных социальных сетей, но и стабильный источник дохода для коммерческих аккаунтов. SMM продвижение в Instagram – это возможность обратиться к своей аудитории, заявить о своем продукте или услуге и показать преимущества товара.
Программа:
- Основные ошибки при упаковке профиля;
- Эффективные методы продвижения;
- Анализ целевой аудитории.
Начало вебинара с 14:00 до 15:00
Спикер: Алина Алмазова – индивидуальный предприниматель, автор курсов по маркетингу в социальных сетях, смогла набрать аудиторию в 20 000 подписчиков за 3 месяца и заработать с нуля 700 000 рублей с личного блога.
Регистрация доступна по ссылке: https://events.webinar.ru/24090818/6899991
10 ноября ВЕБИНАР
«Что такое зарплатный проект? Преимущества для руководителя и сотрудников предприятий»
Эксперт АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО расскажет об особенностях такого банковского продукта как зарплатный проект и о его преимуществах для бизнеса.
Программа:
- Особенности зарплатного проекта;
- Как работать с зарплатным проектом;
- Обязателен ли зарплатный проект для сотрудника организации;
- Как открыть зарплатный проект;
- Плюсы и минусы зарплатного проекта для организации;
- Основные преимущества для руководителя и сотрудников предприятия.
Начало с 14:00 до 15:00
Спикер: Александра Михайлова – начальник отдела по работе с зарплатными клиентами Управления розничного бизнеса Департамента розничного бизнеса АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО.
Регистрация доступна по ссылке: https://events.webinar.ru/24090818/6917345
11 ноября Online-КОНФЕРЕНЦИЯ
«Лизинг как инструмент финансирования»
Лизинговые сделки являются неотъемлемым и выгодным финансовым инструментом в современных реалиях развития бизнеса. Они позволяют компаниям наращивать производительность и прибыль, путем обновления техники и оборудования при наиболее экономически выгодных условиях.
Программа:
- Финансовая аренда (лизинг) — инвестиционный инструмент приобретения основных средств.
- Как правильно выбрать лизинговую компанию?
- Преимущества лизинга для бизнеса.
- Процедура оценки банком платежеспособности клиента.
- Продукты АО «ВТБ лизинг».
Начало с 14:00 до 15:00
Спикеры:
Александр Алпацкий – региональный директор Управления региональных продаж Департамента по продажам продуктов «Автолизинга» АО «ВТБ Лизинг»
Артём Страдин – территориальный директор Управления региональных продаж Департамента по продажам продуктов «Автолизинга»
Васильев Евгений – директор обособленного подразделения АО «ВТБ Лизинг» в г. Якутске по направлению «Автолизинг»
Конференция пройдет в режиме онлайн-трансляции через сервис ZOOM
Ссылка для подключения: https://us02web.zoom.us/j/8440756683?pwd=bUlHOTFJMDVZektQTW5oTmUraGhqdz09
Идентификатор конференции: 844 075 6683
Код доступа: 7sm5G0
11 ноября МАСТЕР-КЛАСС
«Инструменты интеллектуальной собственности как отличительный атрибут и фактор развития бизнеса»
В настоящее время возросла роль и значимость интеллектуальной собственности, это важный стратегический ресурс и сильнейший инструмент развития. Но для того, чтобы интеллектуальная собственность приносила выгоды предприятию, ею необходимо эффективно управлять.
Программа:
- Интеллектуальные права. Понятие, содержание, момент возникновения интеллектуальных прав.
- Интеллектуальная собственность в бизнесе. Что и как должно быть оформлено:
- Отличительные средства индивидуализации: фирменные наименования и коммерческие обозначения. Товарный знак и знаки обслуживания;
- Патент, как инструмент бизнеса: изобретения, полезные модели и промышленные образцы;
- Сохранение сведений в секрете: ноу-хау.
- Распоряжение исключительным правом. Правомерное использование объектов интеллектуальной собственности.
Начало мастер-класса с 16:00 до 18:00
Спикер: Афанасий Винокуров – патентный поверенный РФ
Регистрация доступна по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvqoeyIfBtmIJ4JxoQ-wtpO6nGhO5AxPkV4GEuzlBNHKYkZA/viewform
12 ноября ВЕБИНАР
«Как найти клиентов для бизнеса используя геоконтекстную рекламу»
Эксперт компании 2ГИС расскажет как использовать преимущества геоконтектсной рекламы для увеличения продаж и клиентов.
Программа:
- Особенности геоконтекстной рекламы;
- Практика 2ГИС в цифрах;
- На что обращать внимание при размещении информации о своем бизнесе, чтобы клиенты выбирали вас, а не конкурентов на примере 2ГИС;
- Как привлечь клиентов, зная, где и как они вас ищут.
Начало вебинара с 15:00 до 16:00
Спикер: Валентин Ходин – руководитель отдела продаж 2ГИС в Якутске
Регистрация доступна по ссылке: https://events.webinar.ru/24090818/6917431
На все возникающие вопросы по ведению бизнеса и мерам поддержки вам ответят:
- по номеру бесплатной горячей линии 8-800-100-58-80;
- через сервис «Линия прямых обращений» на Портале малого и среднего предпринимательства РС (Я) b14.ru;
- через мессенджер Whatsapp по номеру 8-924-873-00-97
+7 (999) 174-67-82