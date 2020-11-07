Центр «Мой бизнес» приглашает на бесплатные вебинары

ГАУ РС(Я) Центр «Мой бизнес» при Министерстве предпринимательства, торговли и туризма РС (Я) приглашает представителей малого и среднего бизнеса, начинающих предпринимателей и граждан Якутии принять участие в бесплатных обучающих online-мероприятиях.

9 ноября ВЕБИНАР

«SMM для коммерческих аккаунтов в Instagram»

Instagram — это не только одна из самых популярных социальных сетей, но и стабильный источник дохода для коммерческих аккаунтов. SMM продвижение в Instagram – это возможность обратиться к своей аудитории, заявить о своем продукте или услуге и показать преимущества товара.

Программа:

Основные ошибки при упаковке профиля;

Эффективные методы продвижения;

Анализ целевой аудитории.

Начало вебинара с 14:00 до 15:00

Спикер: Алина Алмазова – индивидуальный предприниматель, автор курсов по маркетингу в социальных сетях, смогла набрать аудиторию в 20 000 подписчиков за 3 месяца и заработать с нуля 700 000 рублей с личного блога.

Регистрация доступна по ссылке: https://events.webinar.ru/24090818/6899991

10 ноября ВЕБИНАР

«Что такое зарплатный проект? Преимущества для руководителя и сотрудников предприятий»

Эксперт АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО расскажет об особенностях такого банковского продукта как зарплатный проект и о его преимуществах для бизнеса.

Программа:

Особенности зарплатного проекта;

Как работать с зарплатным проектом;

Обязателен ли зарплатный проект для сотрудника организации;

Как открыть зарплатный проект;

Плюсы и минусы зарплатного проекта для организации;

Основные преимущества для руководителя и сотрудников предприятия.

Начало с 14:00 до 15:00

Спикер: Александра Михайлова – начальник отдела по работе с зарплатными клиентами Управления розничного бизнеса Департамента розничного бизнеса АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО.

Регистрация доступна по ссылке: https://events.webinar.ru/24090818/6917345

11 ноября Online-КОНФЕРЕНЦИЯ

«Лизинг как инструмент финансирования»

Лизинговые сделки являются неотъемлемым и выгодным финансовым инструментом в современных реалиях развития бизнеса. Они позволяют компаниям наращивать производительность и прибыль, путем обновления техники и оборудования при наиболее экономически выгодных условиях.

Программа:

Финансовая аренда (лизинг) — инвестиционный инструмент приобретения основных средств.

Как правильно выбрать лизинговую компанию?

Преимущества лизинга для бизнеса.

Процедура оценки банком платежеспособности клиента.

Продукты АО «ВТБ лизинг».

Начало с 14:00 до 15:00

Спикеры:

Александр Алпацкий – региональный директор Управления региональных продаж Департамента по продажам продуктов «Автолизинга» АО «ВТБ Лизинг»

Артём Страдин – территориальный директор Управления региональных продаж Департамента по продажам продуктов «Автолизинга»

Васильев Евгений – директор обособленного подразделения АО «ВТБ Лизинг» в г. Якутске по направлению «Автолизинг»

Конференция пройдет в режиме онлайн-трансляции через сервис ZOOM

Ссылка для подключения: https://us02web.zoom.us/j/8440756683?pwd=bUlHOTFJMDVZektQTW5oTmUraGhqdz09

Идентификатор конференции: 844 075 6683

Код доступа: 7sm5G0

11 ноября МАСТЕР-КЛАСС

«Инструменты интеллектуальной собственности как отличительный атрибут и фактор развития бизнеса»

В настоящее время возросла роль и значимость интеллектуальной собственности, это важный стратегический ресурс и сильнейший инструмент развития. Но для того, чтобы интеллектуальная собственность приносила выгоды предприятию, ею необходимо эффективно управлять.

Программа:

Интеллектуальные права. Понятие, содержание, момент возникновения интеллектуальных прав.

Интеллектуальная собственность в бизнесе. Что и как должно быть оформлено:

Отличительные средства индивидуализации: фирменные наименования и коммерческие обозначения. Товарный знак и знаки обслуживания;

Патент, как инструмент бизнеса: изобретения, полезные модели и промышленные образцы;

Сохранение сведений в секрете: ноу-хау.

Распоряжение исключительным правом. Правомерное использование объектов интеллектуальной собственности.

Начало мастер-класса с 16:00 до 18:00

Спикер: Афанасий Винокуров – патентный поверенный РФ

Регистрация доступна по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvqoeyIfBtmIJ4JxoQ-wtpO6nGhO5AxPkV4GEuzlBNHKYkZA/viewform

12 ноября ВЕБИНАР

«Как найти клиентов для бизнеса используя геоконтекстную рекламу»

Эксперт компании 2ГИС расскажет как использовать преимущества геоконтектсной рекламы для увеличения продаж и клиентов.

Программа:

Особенности геоконтекстной рекламы;

Практика 2ГИС в цифрах;

На что обращать внимание при размещении информации о своем бизнесе, чтобы клиенты выбирали вас, а не конкурентов на примере 2ГИС;

Как привлечь клиентов, зная, где и как они вас ищут.

Начало вебинара с 15:00 до 16:00

Спикер: Валентин Ходин – руководитель отдела продаж 2ГИС в Якутске

Регистрация доступна по ссылке: https://events.webinar.ru/24090818/6917431

На все возникающие вопросы по ведению бизнеса и мерам поддержки вам ответят: