Центр «Мой бизнес» приглашает на бесплатные вебинары
ГАУ РС(Я) Центр «Мой бизнес» при Министерстве предпринимательства, торговли и туризма РС (Я) приглашает представителей малого и среднего бизнеса, начинающих предпринимателей и граждан Якутии принять участие в бесплатных обучающих online-мероприятиях.
5 ноября Online-КОНФЕРЕНЦИЯ
«Лизинг как инструмент финансирования»
Лизинговые сделки являются неотъемлемым и выгодным финансовым инструментом в современных реалиях развития бизнеса. Они позволяют компаниям наращивать производительность и прибыль, путем обновления техники и оборудования при наиболее экономически выгодных условиях.
Программа:
- Финансовая аренда (лизинг) — инвестиционный инструмент приобретения основных средств.
- Как правильно выбрать лизинговую компанию?
- Преимущества лизинга для бизнеса.
- Процедура оценки банком платежеспособности клиента.
- Продукты АО «ВТБ лизинг».
Начало с 14:00 до 15:00
Конференция пройдет в режиме онлайн-трансляции через сервис ZOOM
Ссылка для подключения: https://us02web.zoom.us/j/8440756683?pwd=bUlHOTFJMDVZektQTW5oTmUraGhqdz09
Идентификатор конференции: 844 075 6683
Код доступа: 7sm5G0
Спикеры:
Александр Алпацкий – региональный директор Управления региональных продаж Департамента по продажам продуктов «Автолизинга» АО «ВТБ Лизинг»
Артём Страдин – территориальный директор Управления региональных продаж Департамента по продажам продуктов «Автолизинга»
Васильев Евгений – директор обособленного подразделения АО «ВТБ Лизинг» в г. Якутске по направлению «Автолизинг»
5 ноября МАСТЕР-КЛАСС
«Настройка таргетированной рекламы в социальных сетях Facebook и Instagram» День 1. ТЕОРИЯ
Центр «Мой бизнес» организует 2-х дневный мастер-класс в формате вебинара для предпринимателей, которые хотят узнать особенности настройки рекламы в социальных сетях, повысить свою экспертность, увеличить продажи через интернет и сумму среднего чека.
Программа первого дня (Теоретическая часть):
- Введение в таргетированную рекламу.
- Отличие таргетированной рекламы от контекстной.
- Правила Facebook. Примеры нарушений и последствия.
- Разбор механики работы алгоритмов Facebook/Instagram. Почему таргетированная реклама настолько эффективна и популярна во всем мире.
- Как создавать эффективные рекламные объявления (креативы).
- Сервисы, которые помогают облегчить запуск рекламы в социальных сетях и инструменты для интернет-продаж.
- Оценка эффективности рекламы в Facebook/Instagram
Спикер: Горохов Иван — предприниматель, основатель компании «Траффик14» (traffic14.ru). С 2012 года занимается предпринимательством. Был основателем и соучредителем 8 компаний. В 2017-2018 гг. организатор проекта «Бизнес Молодость» в г. Якутск. Провел более 40 семинаров и мастер-классов по продажам и маркетингу.
Вебинар начнется с 15:30 до 17:30, для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScczQZ4nrfBhrIw49q5U1naPswOD5W4Bq8K8KPJz6BemYHZ5w/viewform
6 ноября МАСТЕР-КЛАСС
«Настройка таргетированной рекламы в социальных сетях Facebook и Instagram» День 2. ПРАКТИКА
Второй день мастер-класса в формате вебинара для предпринимателей, которые хотят узнать особенности настройки рекламы в социальных сетях, повысить свою экспертность, увеличить продажи через интернет и сумму среднего чека.
Программа второго дня (Практическая часть):
- Разбор рекламного кабинета, его структуры, интерфейса Facebook.
- Цели рекламной кампании (разберем все цели и узнаем, когда и какую использовать).
- Настройка рекламной кампании на примере цели «Трафик».
- Привязка бизнес страницы инстаграм к рекламному кабинету и к рекламным кампаниям.
- Подбор целевой аудитории.
- Плейсменты — где размещать рекламу и о важности редактирования.
- Бюджет — настройка и особенности.
- Как снизить стоимость рекламы.
Спикер: Горохов Иван — предприниматель, основатель компании «Траффик14» (traffic14.ru). С 2012 года занимается предпринимательством. Был основателем и соучредителем 8 компаний. В 2017-2018 гг. организатор проекта «Бизнес Молодость» в г. Якутск. Провел более 40 семинаров и мастер-классов по продажам и маркетингу.
Вебинар начнется с 15:00 до 17:00, для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScczQZ4nrfBhrIw49q5U1naPswOD5W4Bq8K8KPJz6BemYHZ5w/viewform
На все возникающие вопросы по ведению бизнеса и мерам поддержки вам ответят:
- по номеру бесплатной горячей линии 8-800-100-58-80;
- через сервис «Линия прямых обращений» на Портале малого и среднего предпринимательства РС (Я) b14.ru;
- через мессенджер Whatsapp по номеру 8-924-873-00-97
+7 (999) 174-67-82