Центр «Мой бизнес» приглашает на бесплатные вебинары

ГАУ РС(Я) Центр «Мой бизнес» при Министерстве предпринимательства, торговли и туризма РС (Я) приглашает представителей малого и среднего бизнеса, начинающих предпринимателей и граждан Якутии принять участие в бесплатных обучающих online-мероприятиях.

5 ноября Online-КОНФЕРЕНЦИЯ

«Лизинг как инструмент финансирования»

Лизинговые сделки являются неотъемлемым и выгодным финансовым инструментом в современных реалиях развития бизнеса. Они позволяют компаниям наращивать производительность и прибыль, путем обновления техники и оборудования при наиболее экономически выгодных условиях.

Программа:

Финансовая аренда (лизинг) — инвестиционный инструмент приобретения основных средств.

Как правильно выбрать лизинговую компанию?

Преимущества лизинга для бизнеса.

Процедура оценки банком платежеспособности клиента.

Продукты АО «ВТБ лизинг».

Начало с 14:00 до 15:00

Конференция пройдет в режиме онлайн-трансляции через сервис ZOOM

Ссылка для подключения: https://us02web.zoom.us/j/8440756683?pwd=bUlHOTFJMDVZektQTW5oTmUraGhqdz09

Идентификатор конференции: 844 075 6683

Код доступа: 7sm5G0

Спикеры:

Александр Алпацкий – региональный директор Управления региональных продаж Департамента по продажам продуктов «Автолизинга» АО «ВТБ Лизинг»

Артём Страдин – территориальный директор Управления региональных продаж Департамента по продажам продуктов «Автолизинга»

Васильев Евгений – директор обособленного подразделения АО «ВТБ Лизинг» в г. Якутске по направлению «Автолизинг»

5 ноября МАСТЕР-КЛАСС

«Настройка таргетированной рекламы в социальных сетях Facebook и Instagram» День 1. ТЕОРИЯ

Центр «Мой бизнес» организует 2-х дневный мастер-класс в формате вебинара для предпринимателей, которые хотят узнать особенности настройки рекламы в социальных сетях, повысить свою экспертность, увеличить продажи через интернет и сумму среднего чека.

Программа первого дня (Теоретическая часть):

Введение в таргетированную рекламу.

Отличие таргетированной рекламы от контекстной.

Правила Facebook. Примеры нарушений и последствия.

Разбор механики работы алгоритмов Facebook/Instagram. Почему таргетированная реклама настолько эффективна и популярна во всем мире.

Как создавать эффективные рекламные объявления (креативы).

Сервисы, которые помогают облегчить запуск рекламы в социальных сетях и инструменты для интернет-продаж.

Оценка эффективности рекламы в Facebook/Instagram

Спикер: Горохов Иван — предприниматель, основатель компании «Траффик14» (traffic14.ru). С 2012 года занимается предпринимательством. Был основателем и соучредителем 8 компаний. В 2017-2018 гг. организатор проекта «Бизнес Молодость» в г. Якутск. Провел более 40 семинаров и мастер-классов по продажам и маркетингу.

Вебинар начнется с 15:30 до 17:30, для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScczQZ4nrfBhrIw49q5U1naPswOD5W4Bq8K8KPJz6BemYHZ5w/viewform

6 ноября МАСТЕР-КЛАСС

«Настройка таргетированной рекламы в социальных сетях Facebook и Instagram» День 2. ПРАКТИКА

Второй день мастер-класса в формате вебинара для предпринимателей, которые хотят узнать особенности настройки рекламы в социальных сетях, повысить свою экспертность, увеличить продажи через интернет и сумму среднего чека.

Программа второго дня (Практическая часть):

Разбор рекламного кабинета, его структуры, интерфейса Facebook.

Цели рекламной кампании (разберем все цели и узнаем, когда и какую использовать).

Настройка рекламной кампании на примере цели «Трафик».

Привязка бизнес страницы инстаграм к рекламному кабинету и к рекламным кампаниям.

Подбор целевой аудитории.

Плейсменты — где размещать рекламу и о важности редактирования.

Бюджет — настройка и особенности.

Как снизить стоимость рекламы.

Спикер: Горохов Иван — предприниматель, основатель компании «Траффик14» (traffic14.ru). С 2012 года занимается предпринимательством. Был основателем и соучредителем 8 компаний. В 2017-2018 гг. организатор проекта «Бизнес Молодость» в г. Якутск. Провел более 40 семинаров и мастер-классов по продажам и маркетингу.

Вебинар начнется с 15:00 до 17:00, для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScczQZ4nrfBhrIw49q5U1naPswOD5W4Bq8K8KPJz6BemYHZ5w/viewform

На все возникающие вопросы по ведению бизнеса и мерам поддержки вам ответят: