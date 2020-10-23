Центр «Мой бизнес» приглашает на бесплатные вебинары

ГАУ РС(Я) Центр «Мой бизнес» при министерстве предпринимательства, торговли и туризма РС (Я) приглашает представителей малого и среднего бизнеса, начинающих предпринимателей и граждан Якутии принять участие в бесплатных обучающих online-мероприятиях.

29 октября ВЕБИНАР

«Как снять продающий видеоролик»

Чем больше у клиента задействовано органов чувств, тем больше шанс вовлечь его в свою воронку продаж. Если с помощью текста и картинок мы задействуем только зрение, то с помощью видео мы получаем максимальный контакт. В условиях роста-интернет маркетинга умение создавать продающее видео становится неоспоримым преимуществом.

Эксперт расскажет о разновидностях и особенностях рекламных роликов, подскажет как снять ролик, подходящий под индивидуальные нужды бизнеса, как оценить готовый видеоролик, а также поможет рассчитать бюджет рекламного ролика.

Спикер: Алексей Павлов – основатель творческой платформы «Пространство», фотограф, видеограф.

Вебинар начнется с 14:00 до 15:00, для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке: https://events.webinar.ru/24090818/6647271

30 октября ВЕБИНАР

«Отмена ЕНВД: как подготовиться к переходу на другую налоговую систему»

В режиме онлайн-трансляции специалисты Управления ФНС по РС(Я) расскажут как подготовится к отмене ЕНВД, какую систему налогообложения выбрать и, что делать с товарными остатками и основными средставми.

Спикеры:

Саргылана Винокурова – начальник отдела по работе с налогоплательщиками Управления ФНС по РС(Я).

Лариса Филиппова – начальник отдела налогообложения юридических лиц Управления ФНС по РС(Я).

Вебинар начнется с 14:30 до 15:30, для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке: https://events.webinar.ru/24090818/6663723

Узнать подробнее о мероприятиях Центра «Мой бизнес» можно в сервисе «Календарь мероприятий» на Портале малого и среднего предпринимательства Якутии Portal.b14.ru.

По всем вопросам вам ответят: