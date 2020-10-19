Центр «Мой бизнес» приглашает на бесплатные вебинары

ГАУ РС(Я) Центр «Мой бизнес» при Министерстве предпринимательства, торговли и туризма РС (Я) приглашает представителей малого и среднего бизнеса, начинающих предпринимателей и граждан Якутии принять участие в бесплатных обучающих online-мероприятиях.

22 октября ВЕБИНАР

«Как из домашней кондитерской сделать официальный бизнес»

Конкуренция в этом бизнесе довольно высокая, однако, симпатию и лояльность потребителей можно быстро завоевать благодаря вкусной выпечке и грамотной маркетинговой стратегии.

Эксперт расскажет как найти свою нишу и сделать первые шаги в бизнес из домашней кухни, как собрать команду и работать с клиентами, на чем еще можно заработать в кондитерском бизнесе, а также покажет как можно продвигать бизнес в сети и офлайн.

Спикер: Артем ВИНОКУРОВ – шеф-кондитер и владелец доставки пирогов «Pie Shop» и кондитерской «iTemka Bakery».

Вебинар начнется с 14:00 до 15:00, для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке: https://events.webinar.ru/24090818/6623211

22 октября ОНЛАЙН-СЕМИНАР

«Масштабирование бизнеса и правовые аспекты. Как устроен франчайзинг?»

Франчайзинг – эффективный способ расширения бизнеса, возможность относительно быстрой экспансии в регионы, позволяющая повысить узнаваемость и капитализацию бренда «силами франчайзи».

В режиме онлайн будут рассмотрены устройство франчайзинга, причины судебных споров и разборы практик, особенности изменения и расторжения договоров. Эксперт даст правовые рекомендации при покупке франшизы, а также расскажет, как выстроить юридическую структуру бизнеса для возможности масштабирования, а также как ее обезопасить.

Участников ждет интерактив: решение задач в прямом эфире, разбор кейсов и решение тестов в прямом эфире для закрепления материала.

Спикер: Бато ДАБАЕВ – Управляющий партнёр ООО «АСП ГРУПП», генеральный директор ООО «Центр защиты бизнеса», федеральный эксперт-юрист «ОПОРА РОССИИ», член экспертной комиссии Госдумы России, 9 лет практики в сфере защиты бизнеса, спикер по правовым вопросам: АО «Деловая Среда», Центры предпринимательства МОЙ БИЗНЕС, ГБУ Малый бизнес Москвы, РЭУ им. Плеханова Г.В., Moscow Legal Hackers и др.

Вебинар начнется с 19:00 до 22:00, для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке: https://pruffme.com/landing/u1610579/tmp1601889104

23 октября ВЕБИНАР

«Типичные ошибки предпринимателей в управлении финансами»

Порой начинающие предприниматели не подкованы в вопросах финансов и совершают типичные ошибки, которые приводят к необратимым последствиям. Некоторые ошибки можно исправить сейчас, другие встретить во все орудия.

В ходе прямого эфира Вы узнаете какие основные ошибки совершают предприниматели при регистрации, размер ставки УСН в Якутии, как заработать баллы и стаж работы, а также всё об амнистии ИП и ликвидация ООО в принудительном порядке.

Спикер: Саргылана ПРОКОПЬЕВА – генеральный директор ООО «АудитСтандарт», эксперт в сфере бухгалтерского учёта и аудита более 17 лет.

Вебинар начнется с 14:00 до 15:00, для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке: https://events.webinar.ru/24090818/6593387

Узнать подробнее о мероприятиях Центра «Мой бизнес» можно в сервисе «Календарь мероприятий» на Портале малого и среднего предпринимательства Якутии Portal.b14.ru.

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