Центр «Мой бизнес» приглашает на бесплатные вебинары

ГАУ РС(Я) Центр «Мой бизнес» при Министерстве предпринимательства, торговли и туризма РС (Я) приглашает представителей малого и среднего бизнеса, начинающих предпринимателей и граждан Якутии принять участие в бесплатных обучающих online-мероприятиях.

14 октября ВЕБИНАР

«SMM-стратегия с 0 для малого бизнеса»

Все больше компаний начинают осваивать интернет-маркетинг и размещать свою рекламу в социальных сетях, поэтому сегодня задействовать весь потенциал этой среды гораздо сложнее, чем это было несколько лет назад.

На вебинаре вы узнаете какие особенности у каждой социальной сети, как анализировать ЦА, конкурентов и тренды в соцсетях, как выстроить свое позиционирование, как планировать и выкладывать контент, как выстроить воронки продаж в СММ, как использовать таргет и инфлуенсер-маркетинг.

Спикер: Саина Васильева – @ sainastranden, Digital-маркетолог с 3-летним стажем, выпускница НИУ ВШЭ, работала в компании «20th Century Fox», на данный момент активно развивает креативные индустрии в Якутии.

Вебинар начнется с 14:00 до 15:00, для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.

15 октября ОНЛАЙН-СЕМИНАР

«Эффективное продвижение продукции в каналах сбыта. Работа с розничными сетями»

У вас есть действующий бизнес, и Ваша цель увеличить продажи? Хотите узнать, как эффективно предлагать свою продукцию или услуги с помощью новых каналов сбыта? А также желаете разобраться в стратегиях развития продаж и стимулирования спроса покупателей? Эксклюзивный модуль, составленный на основе ведущих курсов по личной эффективности руководителей и ТОП-менеджеров. Позволяет определить основные направления для начинающего предпринимателя и основателя бизнеса по развитию личных компетенций для управления бизнесом.

В ходе онлайн-семинара Вы узнаете о ключевых этапах запуска маркетинговой компании, научитесь рассчитывать глубину скидок и объемов реализации, а также познакомитесь с особенностями и порядком проведения наиболее эффективных промо-акций.

Спикер: Дмитрий Разбегаев, Федеральный аккредитованный тренер Министерства экономического развития Российской Федерации, управляющий партнер ООО «АСП Групп», управляющий партнер Школы Современного Менеджмента 1Hstudy, преподаватель Высшей Школы Бизнеса (РУДН), ведущий спикер ГБУ «Малый Бизнес Москвы». Автор более 40 образовательных модулей, комплексной системы оценки эффективности менеджмента коммерческих организаций, 7 курсов и акселерационных программ для действующих и начинающих предпринимателей. Спикер и бизнес-тренер АНО «ФинЭкспертиза». Эксперт StartUp шоу, эксперт демо-дней StartUp-проектов.

Вебинар начнется с 19:00 до 22:00, для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.

16 октября ВЕБИНАР

«Практические вопросы участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках»

В бесплатном мастер-классе в формате вебинара вас ждут информация о регистрации в Единой информационной системе в сфере закупок (ЕИС) и на ЭТП, правила поиска торгов, обзор основных способов закупок, их принципиальные отличия, практическая работа на электронной торговой площадке с участием представителя ЭТП РТС-Тендер с демонстрацией основных преимуществ площадки.

Спикер: Юрий Лермонтов – эксперт-практик в области госзакупок и коммерческих тендеров. Имеет 11-летний стаж в данной сфере. В данное время директор ООО «Специализированная компания в сфере закупок «Аукционъ».

Вебинар начнется с 11:00 до 13:00, для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Узнать подробнее о мероприятиях Центра «Мой бизнес» можно в сервисе «Календарь мероприятий» на Портале малого и среднего предпринимательства Якутии Portal.b14.ru.

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