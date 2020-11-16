Центр «Мой бизнес» приглашает на бесплатные вебинары
ГАУ РС(Я) Центр «Мой бизнес» при Министерстве предпринимательства, торговли и туризма РС (Я) приглашает представителей малого и среднего бизнеса, начинающих предпринимателей и самозанятых принять участие в бесплатных обучающих online-мероприятиях, посвященных международному проекту «Всемирная неделя предпринимательства 2020», который пройдёт с 16 по 22 ноября 2020 года.
16 ноября ВЕБИНАР
«Как увеличить базу клиентов и провести бесплатную рекламную кампанию с помощью системы лояльности банка»
Рита Якушева – маркетолог АКБ «Алмазэргиэнбанк» АОрасскажет об услугах банка, которые можно использовать для развития своего дела.
Программа:
- Как повлиять на выбор клиента.
- Что такое программа лояльности?
- Виды программ лояльности.
- Почему участие в системе лояльности банка выгодно для владельца компании и потребителей.
Начало вебинара с 14:00 до 15:00
Регистрация доступна по ссылке: https://events.webinar.ru/24090818/7026733
18 ноября МАСТЕР-КЛАСС
«Самозанятость»
Александра Окорокова – руководитель агентства по защите прав налогоплательщиков «НалогЯкт», общественный омбудсмен по налогам при Уполномоченном по защите прав предпринимателей по РС (Я)расскажет о преимуществах налога на профессиональный доход (НПД), а также покажет функционал приложения «Мой налог».
Программа:
- Всё о налоге для самозанятых и приложении «Мой налог».
- Интервью с действующим самозанятым в прямом в эфире.
- Видеоурок «Как зарегистрироваться в качестве самозанятого».
- Видеоурок «Как продать свои услуги».
Начало с 14:00 до 16:00
Регистрация доступна по ссылке: https://events.webinar.ru/24090818/7026697
11 ноября ВЕБИНАР
«Налоговые льготы для Самозанятых»
Наталья Мазайтис – заместитель начальника отдела работы с налогоплательщиками межрайонной инспекции ФНС России №5 по Республике Саха (Якутия) расскажет о различиях самозанятых от индивидуальных предпринимателей и налоговых преференциях самозанятых.
Программа:
- Кто такие самозанятые?
- Кто не вправе применять НПД (налог на профессиональный доход)?
- Плюсы применения НПД.
- Налоговый вычет (льгота).
Начало с 14:00 до 15:00
Регистрация доступна по ссылке: https://events.webinar.ru/24090818/7026803
Узнать больше о мероприятиях Центра «Мой бизнес» можно на Портале малого и среднего предпринимательства Якутии Portal.b14.ru в сервисе «Календарь мероприятий». ⠀
На все возникающие вопросы по ведению бизнеса и мерам поддержки вам ответят:
- по номеру бесплатной горячей линии 8-800-100-58-80;
- через сервис «Линия прямых обращений» на Портале малого и среднего предпринимательства РС (Я) portal.b14.ru
- через мессенджер Whatsapp по номеру 8-924-873-00-97
+7 (999) 174-67-82