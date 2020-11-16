Центр «Мой бизнес» приглашает на бесплатные вебинары

ГАУ РС(Я) Центр «Мой бизнес» при Министерстве предпринимательства, торговли и туризма РС (Я) приглашает представителей малого и среднего бизнеса, начинающих предпринимателей и самозанятых принять участие в бесплатных обучающих online-мероприятиях, посвященных международному проекту «Всемирная неделя предпринимательства 2020», который пройдёт с 16 по 22 ноября 2020 года.

16 ноября ВЕБИНАР

«Как увеличить базу клиентов и провести бесплатную рекламную кампанию с помощью системы лояльности банка»

Рита Якушева – маркетолог АКБ «Алмазэргиэнбанк» АОрасскажет об услугах банка, которые можно использовать для развития своего дела.

Программа:

Как повлиять на выбор клиента.

Что такое программа лояльности?

Виды программ лояльности.

Почему участие в системе лояльности банка выгодно для владельца компании и потребителей.

Начало вебинара с 14:00 до 15:00

Регистрация доступна по ссылке: https://events.webinar.ru/24090818/7026733

18 ноября МАСТЕР-КЛАСС

«Самозанятость»

Александра Окорокова – руководитель агентства по защите прав налогоплательщиков «НалогЯкт», общественный омбудсмен по налогам при Уполномоченном по защите прав предпринимателей по РС (Я)расскажет о преимуществах налога на профессиональный доход (НПД), а также покажет функционал приложения «Мой налог».

Программа:

Всё о налоге для самозанятых и приложении «Мой налог».

Интервью с действующим самозанятым в прямом в эфире.

Видеоурок «Как зарегистрироваться в качестве самозанятого».

Видеоурок «Как продать свои услуги».

Начало с 14:00 до 16:00

Регистрация доступна по ссылке: https://events.webinar.ru/24090818/7026697

11 ноября ВЕБИНАР

«Налоговые льготы для Самозанятых»

Наталья Мазайтис – заместитель начальника отдела работы с налогоплательщиками межрайонной инспекции ФНС России №5 по Республике Саха (Якутия) расскажет о различиях самозанятых от индивидуальных предпринимателей и налоговых преференциях самозанятых.

Программа:

Кто такие самозанятые?

Кто не вправе применять НПД (налог на профессиональный доход)?

Плюсы применения НПД.

Налоговый вычет (льгота).

Начало с 14:00 до 15:00

Регистрация доступна по ссылке: https://events.webinar.ru/24090818/7026803

Узнать больше о мероприятиях Центра «Мой бизнес» можно на Портале малого и среднего предпринимательства Якутии Portal.b14.ru в сервисе «Календарь мероприятий». ⠀

На все возникающие вопросы по ведению бизнеса и мерам поддержки вам ответят: