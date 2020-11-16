16.11.2020
09:13
85

Экономика

Центр «Мой бизнес» приглашает на бесплатные вебинары

ГАУ РС(Я) Центр «Мой бизнес» при Министерстве предпринимательства, торговли и туризма РС (Я) приглашает представителей малого и среднего бизнеса, начинающих предпринимателей и самозанятых принять участие в бесплатных обучающих online-мероприятиях, посвященных международному проекту «Всемирная неделя предпринимательства 2020», который пройдёт с 16 по 22 ноября 2020 года.

16 ноября ВЕБИНАР

«Как увеличить базу клиентов и провести бесплатную рекламную кампанию с помощью системы лояльности банка»

Рита Якушева – маркетолог АКБ «Алмазэргиэнбанк» АОрасскажет об услугах банка, которые можно использовать для развития своего дела.

Программа:

  • Как повлиять на выбор клиента.
  • Что такое программа лояльности?
  • Виды программ лояльности.
  • Почему участие в системе лояльности банка выгодно для владельца компании и потребителей.

Начало вебинара с 14:00 до 15:00

Регистрация доступна по ссылке: https://events.webinar.ru/24090818/7026733  

18 ноября МАСТЕР-КЛАСС

«Самозанятость»

Александра Окорокова – руководитель агентства по защите прав налогоплательщиков «НалогЯкт», общественный омбудсмен по налогам при Уполномоченном по защите прав предпринимателей по РС (Я)расскажет о преимуществах налога на профессиональный доход (НПД), а также покажет функционал приложения «Мой налог».

Программа:

  • Всё о налоге для самозанятых и приложении «Мой налог».
  • Интервью с действующим самозанятым в прямом в эфире.
  • Видеоурок «Как зарегистрироваться в качестве самозанятого».
  • Видеоурок «Как продать свои услуги».

Начало с 14:00 до 16:00

Регистрация доступна по ссылке: https://events.webinar.ru/24090818/7026697

11 ноября ВЕБИНАР

«Налоговые льготы для Самозанятых»

Наталья Мазайтис – заместитель начальника отдела работы с налогоплательщиками межрайонной инспекции ФНС России №5 по Республике Саха (Якутия) расскажет о различиях самозанятых от индивидуальных предпринимателей и налоговых преференциях самозанятых.

Программа:

  • Кто такие самозанятые?
  • Кто не вправе применять НПД (налог на профессиональный доход)?
  • Плюсы применения НПД.
  • Налоговый вычет (льгота).

Начало с 14:00 до 15:00

Регистрация доступна по ссылке: https://events.webinar.ru/24090818/7026803

Узнать больше о мероприятиях Центра «Мой бизнес» можно на Портале малого и среднего предпринимательства Якутии Portal.b14.ru в сервисе «Календарь мероприятий». ⠀

На все возникающие вопросы по ведению бизнеса и мерам поддержки вам ответят:

  • по номеру бесплатной горячей линии 8-800-100-58-80;
  • через сервис «Линия прямых обращений» на Портале малого и среднего предпринимательства РС (Я) portal.b14.ru
  • через мессенджер Whatsapp по номеру 8-924-873-00-97

Фото: ГАУ РС (Я) Центр «Мой бизнес»
Источник: ГАУ РС (Я) Центр «Мой бизнес»
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх