Центр хомуса отметил вклад Алмазэргиэнбанка в издание каталога музейных предметов

АЭБ в лице председателя правления Николая Долгунова награжден Благодарственным письмом Музея и Центра хомуса народов мира за помощь в издании каталога музейных предметов «Хомусы народа саха». В понедельник, в День государственности Якутии, состоялась презентация книги, на которой был отмечен вклад республиканского банка.​

Из рук директора МиЦХНМ Дмитрия Бястинова Благодарственное письмо принял заместитель председателя правления Алмазэргиэнбанка Анатолий Табунанов.

«Мы испытываем гордость, что каталог, посвященный одному из ярких символов самобытной культуры якутского народа, издан при спонсорской поддержке нашего банка АЭБ. Разнообразие форм и материалов этого сакрального музыкального инструмента действительно поражает воображение. Хомус давно стал визитной карточкой национальной культуры Якутии, соединяя древнее и современное. Уверен, что коллектив авторов успешно претворит все планы в жизнь и подготовит еще два тома, куда войдут сведения о варганах народов мира из фонда Центра», — сказал Анатолий Табунанов. Зампред Алмазэргиэнбанка подчеркнул, что невозможно переоценить вклад сотрудников Центра хомуса народов мира, составителей Каталога в благородное дело сохранения исторического наследия, уникальных объектов материальной культуры общества.​

Директор Музея и Центра хомуса народов мира Дмитрий Бястинов отметил, что первый том стал научным обобщением и наиболее полным собранием хомусов народа саха. На его страницах охвачены временные рамки с XVII века до наших дней.

Профессор, заведующий кафедрой философии СВФУ им. М.К.Аммосова, доктор философии Андрей Саввинов озвучил предложение выдвинуть Каталог «Хомусы народа саха» на госпремию имени основоположника якутской литературы, выдающегося общественно-политического деятеля А.Е. Кулаковского.

«Учитывая высокий научный уровень подготовки, актуальность и важность для культуры народа саха этого издания предлагаю рассмотреть возможность о выдвижении каталога и редакционной коллегии на государственную премию имени Алексея Елисеевича Кулаковского», — сказал он. Участники презентации поддержали предложение.