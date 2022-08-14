14.08.2022
21:35
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Якутия
Центр борьбы с лесными пожарами сконцентрирован в Усть-Майском улусе
В Республике Саха (Якутия) основной центр борьбы с лесными пожарами сейчас сконцентрирован в Усть-Майском районе, где действует ЧС муниципального уровня.
В Усть-Майском районе парашютисты-десантники Федеральной, Якутской, Забайкальской и Бурятской Авиалесоохраны без применения наземной техники ликвидируют 2 крупных лесных пожара.
Фото: видео пресс-службы
Источник: Отдел по связям c общественностью ФБУ "Авиалесоохрана"
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