Центр амбулаторной онкопомощи ЯГБ-2 награжден дипломом

В Якутии в 2019 году, в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение», появились центры амбулаторной онкологической помощи на базе девяти медицинских организаций, в том числе в Якутской городской больнице № 2.

Цель создания центров амбулаторной онкопомощи — обеспечить доступность ранней специализированной диагностики конкретно заболевания и получение лечения на месте.

Дипломом III степени конкурса «Лучший Центр амбулаторной онкологической помощи Республики Саха (Якутия) по итогам 2022 года» награжден Центр амбулаторной онкологической помощи ЯГБ №2, врач-онколог Игорь Александрович Захаров.

«На базе Центра проводится дообследование пациента, который был выявлен в поликлинике, постановка диагноза. Задачами работы Центра являются снижение смертности от онкологической патологии и увеличение выявляемости онкологических заболеваний на ранних стадиях. Появление нашего центра, увеличило доступность и качество оказания высококвалифицированной помощи пациентам Якутской городской больницы №2» — рассказал Игорь Захаров.