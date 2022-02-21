Центр амбулаторной неотложной помощи: задача выполнена!

Более 16 тысяч якутян побывали на приеме у врача в Центре амбулаторной неотложной помощи в ЦСП «Триумф» всего за три недели его работы. Новый формат медицинского обслуживания населения, опробованный в период пандемии коронавируса, быстро показал свою эффективность.

Стоит напомнить, что центр, открывшийся 27 января по распоряжению главы Якутии Айсена Николаева, начал свою работу тогда, когда в связи с ростом заболеваемости ковидом нагрузка на амбулаторное звено здравоохранения Якутска достигла пиковых значений. Перед создающейся новой службой была поставлена четкая задача: помочь отделениям неотложной помощи городских поликлиник. И это удалось.

Для работы в центре были задействованы 175 медицинских работников из республиканских учреждений: Республиканской больницы №1, Республиканской больницы №2, Якутской республиканской офтальмологической больницы, Республиканского центра общественного здоровья и медпрофилактики, Якутского республиканского психоневрологического диспансера, Якутского республиканского наркологического диспансера, Якутского республиканского онкодиспансера, НПЦ «Фтизиатрия», Якутского специализированного стоматологического центра, Станции переливания крови, Спид центра, Станции скорой помощи и др.

— Самым сложным был первый день работы. Мы были готовы ко всему, но такого наплыва посетителей все же не ожидали. Однако оперативно сделали оргвыводы и последующие дни уже наладили работу в штатном режиме, — говорит руководитель центра Алена Никитина.

В первые 10 дней через «Триумф» проходило в среднем 1200-1500 человек. Каждый врач за смену в первые дни обслуживал более 70 пациентов, что означает колоссальную нагрузку. При этом из 16318 человек по поводу ОРВИ обратилось 5594 человек, с ковидом — 5479, без симптомов ОРВИ — 4321. На госпитализацию было направлено 15 человек.

— Больным оказывалась медицинская помощь в полном объеме. Пациентам, у которых был диагностирован коронавирус, после объективного осмотра и назначения лечения выдавались лекарства. Они велись до клинического выздоровления. В процессе лечения наши медики обзванивали пациентов, на 10-ый день приглашали сдать ПЦР. Если состояние ухудшалось, то такой больной направлялся на КТ, и, при необходимости, госпитализировался. Сразу же мы открывали и электронные листки нетрудоспособности, которые после 6 февраля, когда были внесены изменения в нормативные акты Минздрава РФ, можно было закрыть дистанционно, — рассказывает Алена Никитина.

При создании новой службы применены наиболее эффективные технологии, прекрасно зарекомендовавшие себя в последние годы в здравоохранении. Были разделены потоки пациентов, уравнивалась нагрузка на медицинских работников, применялась сортировка во входной зоне. На каждом этапе работали администраторы, которые направляли пациентов, а терминалы электронной очереди использовались не только на приеме у врача, но и на этапе забора материала.

19 февраля, в связи с заметным уменьшением потока пациентов, деятельность центра решено было приостановить. При этом главная задача выполнена полностью – центр разгрузил амбулаторное звено столичных поликлиник, обеспечив своевременной медицинской помощью тысячи горожан.

Министр здравоохранения республики Лена Афанасьева: «Создание центра было правильным, а, главное, своевременным, решением Главы республики Айсена Николаева. Действительно, это был новый формат оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях при резком увеличении количества обращений. Отмечу, что в короткие сроки открыть центр удалось благодаря мобилизации медицинских работников республиканских учреждений, за что выражаем огромную благодарность им и главным врачам учреждений. Отдельно хотела бы поблагодарить главного врача Поликлиники №1 Алевтину Эверстову за оперативную организацию центра и главного врача РЦОЗиМП Алену Никитину за руководство деятельностью центра. Также была оказана помощь по открытию центра органами исполнительной власти — Министерством по физической культуре и спорту, Министерством инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий РС (Я), Министерством образования и науки республики, Министерством имущественных и земельных отношений, Управлением ЗАГС и многими учреждениям республики. Думаю, этот опыт лишний раз доказал, что в сложных ситуациях, объединив все ресурсы и усилия мы можем решить любые задачи»