Центр амбулаторной неотложной помощи в «Триумф» закрывают

На территории республики продолжают действовать два штамма – это более серьёзный штамм «дельта» и «омикрон», большинство пациентов, находящихся в тяжёлом состоянии в больницах, это больные дельта-штаммом коронавируса. Об этом в ходе брифинга республиканского оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 17 февраля заявила заместитель председателя Правительства Якутии Ольга Балабкина.

«Дельта является более жёстким штаммом, и прежде всего бьёт по невакцинированным лицам старшего поколения. Большинство из пациентов, которые сегодня находятся в тяжёлом состоянии, это в основном те, у кого фиксируется дельта-штамм. При этом, дельта достаточно сложно лечится. Все ресурсы для этого в республике есть, и врачи борются за жизни этих людей», – подчеркнула Балабкина.

На 17 февраля лечение в стационарах получают 6,9% больных, в амбулаторных условиях – 93,1%. За сутки выздоровели 4 085 человек.

У большинства заболевших регистрируется относительно лёгкое течение заболевания, что обусловлено вакцинацией и особенностью штамма «омикрон». На сегодня первым компонентом вакцины от ковида привиты 589 266 якутян, это 82,2% взрослого населения республики. Ревакцинацию прошли 58% от количества лиц, у которых наступил срок ревакцинации.

Зампред отметила, что медики констатируют лёгкое течение заболевания только у полностью вакцинированных и в последующем ревакцнированных через полгода; либо не заболевание коронавирусом вообще. Вице-премьер отметила, что в стационарах количество больных не уменьшается, врачи сегодня работают как со штаммом дельта, так и с омикроном. Ольга Балабкина призвала при признаках острых респираторных заболеваний в обязательном порядке пройти консультации врачей.

Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация остаётся напряжённой. За сутки в республике госпитализировано 96 человек или 6,2% от общего количества выявленных 1557 случаев за сутки.

Тенденция по снижению количества заболевших ковидом в Якутске и увеличению в районах сохраняется. Так, за последние сутки в Якутске зарегистрировано 44% новых случаев заболевания, в улусах – 56%.

Также Ольга Балабкина сообщила о закрытии Центра амбулаторной неотложной помощи в ЦСП «Триумф» в связи существенным сокращением числа обращающихся за медицинской помощью. «Приём больных там не будет осуществляться с 19 февраля. Все поликлиники настроены и продумали маршрутизации для того, чтобы работать с населением», – сообщила зампред. Амбулаторный центр в «Триумфе» выполнил свою функцию – значительно разгрузил работу амбулаторного звена города Якутска, снизив нагрузку на отделения неотложной помощи поликлиник.