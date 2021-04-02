Ценную книгу о здоровье выпустили в Якутии

02.04.2021 в зале телемедицинских консультаций Перинатального Центра ГБУ РС(Я) «Якутская республиканская клиническая больница» состоялась презентация научно-популярного издания «Дневник питания мамы и малыша», посвященная Году здоровья в РС(Я) и Году науки и технологии в РФ. Презентация проходила в гибридном формате, в ней принимали участие не только присутствующие в зале ТМК, но и многочисленные участники в онлайн режиме.

Организаторами презентации выступили Министерство здравоохранения РС(Я), Перинатальный центр ГБУ РС(Я) «Якутская республиканская клиническая больница», Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики, Северо-Восточный федеральный университет им. М.К.Аммосова, Якутское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Матери России», Якутское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Российский Союз нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии».

В кратком вступительном слове главный врач ГБУ РС(Я) «ЯРКБ» Васильев Николай Николаевич напомнил слушателям о том, что широкая пропаганда здорового полноценного питания матери и младенца, а также грудного вскармливания имеет в ЯРКБ долгую и славную историю. Еще 2012 году наше ЛПУ получило почетное звание ВОЗ/ЮНИСЕФ «Больница, доброжелательная к ребенку», и с того времени уже дважды подтверждало его, получая высокую оценку международных экспертов.

Затем собравшихся приветствовала в онлайн-режиме Алена Николаевна Атласова, председатель постоянного комитета Государственного собрания Республики Саха (Якутия) (Ил Тумэн) по делам семьи и детства. «Дети – это важнейший приоритет государственной политики России. Популяризация знаний о здоровом полноценном питании крайне актуальна, поэтому научно-популярное издание «Дневник питания мамы и малыша» — это весомый вклад в пропаганду здорового образа жизни матери и ребенка», — отметила в своем выступлении Алена Николаевна Атласова.

От имени Всероссийского общественного движения «Матери России» собравшихся приветствовала Прасковья Петровна Борисова. «Данное научно-популярное издание «Дневник питания матери и ребенка» поможет правильно и полноценно питаться родившим женщинам и их детям. У нас большой опыт по распространению буклетов на эту тему среди родивших женщин. А это издание – прекрасно оформленная книга, 316 страниц в твердом переплете, крайне полезная не только для женщин и их родных, но и для наших пропагандистов-общественников, которые приняли на себя нелегкую обязанность информационно-обучающей работы по внедрению принципов здорового питания, пропаганде грудного вскармливания и здорового образа жизни в улусах нашей республики. Грудное молоко – залог здоровья человека», — сказала Прасковья Петровна.

Очень увлеченно и интересно рассказала об идее и разработке «Дневника питания мамы и малыша» его автор Лебедева Ульяна Михайловна, руководитель Центра питания Научно-исследовательского Центра Медицинского института СВФУ им. М.К.Аммосова, главный внештатный диетолог Минздрава РС(Я), председатель ЯРО ОрОО «Российский союз нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии». Она тепло поблагодарила Н.Н.Васильева, главного врача, и коллектив ЯРКБ, за то, что ЯРКБ уже долгие годы поддерживает идеи здорового питания и грудного вскармливания: сперва на республиканском, затем на федеральном, и, далее, на международном уровне. «Якутия может и должна стать стартовой площадкой для всей арктической зоны, в плане широкой популяризации принципов полноценного питания кормящей матери и ребенка до года жизни с учетом региональных особенностей, а также поддержки грудного вскармливания», — призвала Ульяна Михайловна Лебедева.

О профилактическом значении научно-популярного издания «Дневник питания мамы и малыша», о его структуре, содержании и оформлении рассказала Никитина Алена Михайловна, главный врач Республиканского Центра общественного здоровья и медицинской профилактики. «Дневник ярко и оригинально оформлен. Мамы могут его не только читать, но и вести собственные записи, используя подсказки диетолога. Рационы питания кормящей матери актуальны именно для условий нашей республики. Авторы дают важные советы, делятся необходимыми рецептами, предоставляют удобные таблицы, позволяющие самостоятельно формировать свой рацион, предостерегают от запрещенных продуктов и рекомендуют разрешенные. Поздравляю всех мамочек с рождением ваших малышей! Помните, что первый год жизни – это основа закладки здоровья вашего ребенка, базис формирования прочного иммунитета» — сказала Алена Никитина.

В презентации издания участвовали дистанционно и кормящие матери Аммосова Наталья Вячеславовна, Лукачевская Ирина Григорьевна и Ноева Надежда Ивановна. Все они высказали свое положительное мнение о «Дневнике питания мамы и малыша» и слова благодарности его создателям, причем вместе с одной из мам выступил, с явно позитивной оценкой, и ее малыш, который очаровал и умилил всех присутствующих.

Основное решение данной презентации сформулировала заместитель главного врача ЯРКБ по акушерству и гинекологии Донская Данара Сергеевна: «Данное издание направлено на широкий круг читателей, написана доступным и интересным слогом, предоставляет массу полезной и важной информации. Удобно для использования. Такие книги желательно дарить женщинам при выписке из роддома. Поэтому тираж книги в 500 экз. явно недостаточен, ведь в год в Перинатальном центре ЯРКБ рождается 6100 новорожденных. Работа по созданию и распространению таких ценных книг должна вестись непрерывно. Грудное вскармливание делает иммунитет сильным. Чем лучше питается малыш в первый год жизни, тем он здоровее во взрослой жизни. Поэтому, чем больше будет таких книг – тем меньше потребуется соматических коек в больницах в будущем», — закончила Донская Данара Сергеевна.