Целый букет: Угнал, устроил ДТП, был пьян…

5 января примерно в 18 часов вечера, в дежурную группу поступило сообщение о том, что на 3 километре Вилюйского тракта произошло дорожно-транспортное происшествие, имеются пострадавшие.



Прибывшие на место происшествия инспекторы ДПС выяснили, что 46-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения и, увидев в припаркованном на улице Билибина «Toyota Carina» ключи в замке зажигания, решил неправомерно завладеть транспортным средством. Он выехал на дорогу и совершил столкновение с автомашиной марки «Subaru Forester».

По словам нарушителя, за руль чужой машины он сел, потому что увидел ключи, оставленные в салоне иномарки, а двери не были заперты.



Проведенное освидетельствование при помощи технического средства «Алкотест 6810» показал результат 0,95.



В отношении нарушителя составлен административный материал по ч.1 ст.12.8 КоАП РФ за управление транспортным средством водителем состоянии опьянения.

По данному факту проводится проверка.

Уважаемые водители! Для предотвращения краж и угонов машин владельцам необходимо максимально обезопасить свое имущество. В первую очередь следует застраховать автомобиль и установить в нем сигнализацию. Оставляя автомобиль возле работы, магазина, банка, дома не стоит забывать, что преступника может привлечь все, что лежит в салоне машины. Даже если вещь не представляет какую-либо ценность, вы можете поплатиться разбитым стеклом.

Госавтоинспекция напоминает, что, обеспечив себя полным набором средств защиты, вы можете минимизировать риск угона своего транспортного средства. Выходя из машины даже на несколько минут, вынимайте ключ из замка зажигания, ставьте ручной тормоз, включайте все средства защиты, закрывайте окна и двери, помните, что, оставляя транспортное средство в свободном доступе, вы облегчаете злоумышленникам совершить преступление. Нужно понимать, что лучше предотвратить угон автомобиля, чем потом его искать.

Группа пропаганды ОГИБДД МУ МВД России «Якутское»