Целостность приборов учёта электрической энергии и пломб – ответственность потребителей!

Энергетики ПАО «Якутскэнерго» (входит в Группу РусГидро) напоминают якутянам об ответственности за сохранность и целостность индивидуальных приборов учёта электрической энергии и пломб, прописанной в Постановлении Правительства РФ от 4 мая 2012 г. №442.

Поверка счётчика на исправность является обязательной процедурой, которую выполняют собственники (как физические лица, так и юридические). В ходе проверки выявляется соответствие прибора техническим характеристикам, а также точность его показаний. Данная процедура и сроки её проведения прописаны в технических документах приборов учёта.

Также собственникам необходимо следить за сохранностью контрольных пломб, которые призваны защитить счётчик от несанкционированного вмешательства. Помните, что нарушать целостность пломб самовольно строго запрещено!

Недобросовестные потребители, не проводящие в указанные сроки проверку индивидуальных приборов учёта, нарушающие целостность пломб, в соответствии с законодательством Российской Федерации, обязаны возместить гарантирующему поставщику электрической энергии все убытки.

Если вы стали свидетелем нарушения сохранности пломб или иного вмешательства в безопасную работу приборов учёта в городе Якутске, настоятельно рекомендуем обратиться по номерам оперативно-диспетчерской группы Центрального РЭС ЦЭС: 005, +7 (4112) 21-55-68, в улусах – в местный район электрических сетей.