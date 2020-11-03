Целевой фонд приобрел «Planty Go» для детей с ДЦП

Целевой фонд будущих поколений приобрел реабилитационные комплекты «Planty Go» для детей с ДЦП

Целевой фонд будущих поколений приобрел при финансовой поддержке АЛРОСА комплекты реабилитационного программного обеспечения «Planty Go» для семей с детьми, страдающих детским церебральным параличом. Реабилитационные комплекты переданы подопечным Региональной общественной организации «Лучики света».

Комплекты направлены на решение основных задач реабилитации детского церебрального паралича: максимально полное возможное развитие умений и навыков ребёнка и его коммуникативности. Программное обеспечение «Planty Go» позволяет детям делать физические упражнения в форме увлекательных видеоигр. Они направлены на развитие мышц тела, выносливости и реакции у детей. Также, платформа полезна для детей с различными видами нарушений опорно-двигательного аппарата.

«Если для здорового ребенка бросить мяч в корзину или научиться рисовать получается само собой, то для ребенка с ДЦП эти, простые, на первый взгляд, действия, очень сложны. В игровой форме дети с нарушениями двигательных навыков смогут одновременно заниматься, учиться и развиваться. Это поможет нашим детям правильно соотносить движения тела со своими желаниями, то есть развивать нарушенную функцию движений, которая страдает при поражениях мозга. «Planty Go» мотивирует, стимулирует совершать целенаправленные движения, например, повернуть направо-налево, вперед-назад и на другие действия. Ребенок сопереживает в процессе игры, радуется своим успехам, а значит, улучшается внимание и работоспособность, повышается самооценка. Благодарим всех за такую поддержку», — отметила председатель РОО «Лучики Света» Надежда Маркова.

Создателем Комплекта реабилитационного программного обеспечения «Planty Go» является ООО «Кинестетика». Генеральный директор Николай Сыромятников рассказал, что игры разработаны в соответствии с международными рекомендациями для детей с ограниченными возможностями здоровья, под руководством практикующего врача-невролога.

«Наша миссия — сделать реабилитацию доступной, удобной и увлекательной для детей всех возрастов и их семей. В комплект «Planty Go» входит серия развивающих видеоигр и специально разработанный крепеж для смартфона. Используя платформу, семьи могут дополнить реабилитацию в любом удобном для них месте при наличии выхода в интернет, персонального компьютера и обычного смартфона. Я очень рад, что у семей появилась возможность получить доступ к комфортному инструменту реабилитации», — подчеркнул Николай Сыромятников.

Компания является резидентом технопарка «Якутия» и биомедицинского кластера инновационного центра «Сколково».

«Реабилитация — сложный и дорогой процесс, и появление различных инструментов, не требующих дорогостоящего оборудования, несомненно, большой шаг в сторону доступности реабилитации. Разработанная платформа поможет семьям в разных точках планеты дополнить домашнюю реабилитацию, особенно во время ограничений на реабилитацию вне дома, связанных с COVID-19», — отметила Юлия Щеглова, проектный менеджер Кластера биомедицинских технологий Фонда «Сколково».

Помощь семьям в приобретении комплектов оказана в рамках Целевой программы «Во имя будущего» на средства АЛРОСА.

Справочно

Одно из основных направлений работы АЛРОСА в социальной сфере– финансовая поддержка Целевого фонда будущих поколений Республики Саха (Якутия).

Целевой фонд будущих поколений, созданный в 1992 году, работает на формирование полноценной системы поддержки детства. За 28-летнюю историю, за счет средств партнеров, Фондом были вложены инвестиции в строительство и капитальный ремонт 130 различных объектов социальной сферы, реализовано и поддержано множество проектов в сфере образования, науки, экологии, культуры, спорта, социального развития.

Фонд выступает в качестве исполнителя, донора, грантополучателя, распределителя целевого финансирования программ и проектов республиканского значения, в том числе Целевой программы «Во имя будущего» на 2016-2020 гг.

АЛРОСА является крупнейшим донором Целевого фонда будущих поколений. За десять лет в Целевой фонд перечислено около 7 млрд рублей.

Объем социальных инвестиций АЛРОСА составил за последние десять лет 98 млрд рублей.